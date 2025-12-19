Đưa điện từ đất liền ra đặc khu Côn Đảo

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Sáng 19/12 tại đặc khu Côn Đảo, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã khánh thành Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho Côn Đảo có tổng mức đầu tư hơn 4.923 tỷ đồng.

Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho Côn Đảo có tổng mức đầu tư hơn 4.923 tỷ đồng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Điện 3 là đại diện chủ đầu tư quản lý dự án. Đường dây 110kV đưa điện từ đất liền ra Côn Đảo dài hơn 100km, trong đó riêng cáp ngầm xuyên biển dài khoảng 80km.

condaom.jpg
Đường dây 110kV đưa điện từ đất liền ra Côn Đảo dài hơn 100km, trong đó riêng cáp ngầm xuyên biển dài khoảng 80km.

Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho đặc khu Côn Đảo là bước ngoặt quan trọng trong việc hiện thực hóa chiến lược phát triển hạ tầng năng lượng quốc gia, thể hiện quyết tâm của Chính phủ, ngành điện và các đơn vị tham gia dự án trong việc chăm lo, phát triển hạ tầng cho khu vực biển đảo, vùng biên giới – hải đảo của Tổ quốc.

condao.jpg
Ông Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng Giám đốc EVN phát biểu tại lễ khánh thành

Mục tiêu đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho đặc khu Côn Đảo (29MW vào năm 2026, 55MW vào năm 2030 và 90MW từ năm 2035), thay thế các nguồn phát điện diesel tại chỗ, giảm chi phí sản xuất điện, hạn chế phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải và phát triển bền vững của Việt Nam.

anh-anh-cd.jpg

Đây là dự án được đánh giá có độ phức tạp bậc nhất trong các công trình cấp điện biển đảo của EVN từ trước tới nay, với tổng thời gian thi công vỏn vẹn chưa đầy 9 tháng. Cùng đó, dự án cũng đánh dấu lần đầu tiên các đơn vị tư vấn trong nước tự đảm nhận hoàn toàn công tác khảo sát, thiết kế và tư vấn giám sát chính của công trình, cũng là lần đầu tiên một nhà thầu Việt Nam có thể thực hiện việc đào rãnh và rải cáp ngầm biển 110kV ở ngoài khơi…

cdao.jpg
Thi công kéo rải cáp qua đường tuần tra rừng của Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho Côn Đảo

Cũng trong sáng nay, chân đế khối thượng tầng giàn công nghệ trung tâm (CPP) - hạng mục trọng yếu thuộc dự án Lô B – Ô Môn tại Công trường PTSC M&C số 65A đường 30 tháng 4, phường Rạch Dừa, TP.HCM của nhà thầu là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cũng khánh thành đưa vào sử dụng.

Công trình chân đế khối thượng tầng CPP là hạng mục đặc biệt quan trọng trong tổng thể Dự án Phát triển mỏ khí Lô B, dự án trọng điểm quốc gia về năng lượng. Chân đế có khối lượng khoảng 7.400 tấn, cùng 5.700 tấn cọc, được chế tạo tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải (PTSC M&C), đơn vị thành viên của Tổng Công ty PTSC.

Tổng giá trị công trình khoảng 3.300 tỷ đồng, huy động gần 1.000 kỹ sư và công nhân trực tiếp thi công. Chủ đầu tư là Chi nhánh Petrovietnam - Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (PQPOC).

chan-de.jpg
Chân đế Giàn Công nghệ Trung tâm là một trong những cấu kiện quan trọng trong tổng thể Dự án Phát triển mỏ Khí Lô B.

Địa điểm lắp đặt chân đế nằm tại vùng mỏ Lô B&48/95 và Lô 52/97, thuộc vùng biển Tây Nam Việt Nam. Chuỗi Dự án khí - điện Lô B - Ô Môn có tổng mức đầu tư gần 12 tỷ USD, gồm 3 hợp phần: Thượng nguồn, phát triển mỏ khí Lô B&48/95 và Lô 52/97 ngoài khơi Tây Nam Việt Nam (cách bờ 220 km, độ sâu 77 m); Trung nguồn, hệ thống đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn dài 431 km; Hạ nguồn, tổ hợp 4 nhà máy điện khí Ô Môn I-IV với tổng công suất khoảng 3.800 MW.

Dự án Lô B - Ô Môn không chỉ mang ý nghĩa chiến lược về kinh tế và năng lượng mà còn góp phần quan trọng trong chuyển đổi xanh, giảm phát thải CO₂, thay thế nguồn điện dầu FO bằng điện khí tự nhiên, hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

An Yên
#Côn Đảo #EVN #cấp điện #năng lượng #dự án lớn #bền vững #khánh thành

