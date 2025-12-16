Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mỗi năm mất hơn 50m đất ven biển Cà Mau

Tân Lộc
TPO - Giai đoạn năm 1904-2014, bờ biển phía Đông tỉnh Cà Mau đã mất gần 6km đất, trung bình 52m/năm. Tỉnh Cà Mau dự kiến thực hiện dự án khôi phục lại không gian bờ biển tự nhiên đã bị xói lở, chống biến đổi khí hậu, phát huy hiệu quả dự án cầu vượt biển và Cảng biển Hòn Khoai.

Ngày 16/12, UBND tỉnh Cà Mau đã tổ chức cuộc họp về Dự án khôi phục đường bờ biển Đông Cà Mau, phục vụ phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Dự án trong bối cảnh bờ biển Đông Cà Mau chịu ảnh hưởng rõ rệt của biến đổi khí hậu, triều cường, bão, và sạt lở nghiêm trọng.

598572430-26075486718719248-2910803347887832557-n.jpg
Ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - phát biểu tại cuộc họp.

Thực tế, các công trình bảo vệ bờ biển Cà Mau đã làm thời gian qua đã chứng minh hiệu quả rõ rệt trong việc giảm sạt lở, bảo vệ đất đai, dân cư, và giúp phục hồi hơn 1.000ha rừng phòng hộ ven biển.

Qua khảo sát, giai đoạn năm 1904-2014, bờ biển phía Đông tỉnh Cà Mau đã mất khoảng 5,8 km đất ven biển, trung bình 52m/năm, với tỷ lệ thay đổi lớn (xói lở cũng như bồi tụ). Do đó, tỉnh Cà Mau kiến nghị thực hiện dự án khôi phục lại không gian bờ biển tự nhiên đã bị xói lở, phục vụ phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu, đồng thời phát huy hiệu quả dự án cầu vượt biển và Cảng Hòn Khoai.

Dự kiến, các hạng mục khôi phục đường bờ biển gồm: Kè chống sạt lở, khôi phục đường bờ biển, đầu tư khu logistics phục vụ Cảng tổng hợp Hòn Khoai; kè phá sóng, kết hợp cầu cạn cách bờ khoảng 1-2km…

601168884-2709363456084886-5594510764839226447-n.jpg
Qua khảo sát, từ năm 1904 đến năm 2014, bờ biển phía Đông tỉnh Cà Mau đã mất khoảng 5,8 km đất ven biển.

Ông Lâm Văn Bi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - yêu cầu các sở ngành, cơ quan chuyên môn rà soát kỹ thủ tục liên quan đến rừng phòng hộ và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, xác định ranh giới, phạm vi và thời điểm tạo lập quỹ đất ven biển. Ông Bi cũng kêu gọi tinh thần trách nhiệm của các sở ngành, chuyên môn trong đóng góp, xây dựng hoàn thành dự án trước khi trình Trung ương phê duyệt.

Tân Lộc
