Sắp trình Chính phủ xem xét dự án xanh vay vốn lãi suất 2%/năm

TPO - Bà Phạm Thị Thanh Tùng - Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế - Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong tuần này, Ngân hàng Nhà nước sẽ trình Chính phủ dự thảo Nghị định hướng dẫn hỗ trợ lãi suất 2%/năm khi cho vay thực hiện dự án xanh, tuần hoàn, áp dụng tiêu chuẩn ESG.

Tại Hội thảo “Đa dạng vốn cho phát triển bền vững” ngày 15/12, bà Phạm Thị Thanh Tùng - Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế - cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã khuyến khích cho vay xanh từ rất sớm.

Trong 5 năm qua, dư nợ tín dụng xanh tăng bình quân 21%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của cả nước. Nếu năm 2017 mới chỉ có 15 tổ chức tín dụng ghi nhận có dư nợ tín dụng xanh thì hiện con số này đã tăng lên 58 tổ chức tín dụng.

Bà Phạm Thị Thanh Tùng - Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế.

Theo bà Tùng, trước đây, các ngân hàng thương mại sử dụng chính nguồn lực của chính mình để ưu đãi cho vay với lĩnh vực này. Tuy nhiên, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 198 của Quốc hội đã quy định cơ chế hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vay vốn thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn hoặc áp dụng tiêu chuẩn ESG (Môi trường, Xã hội, Quản trị) thông qua Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và các ngân hàng thương mại.

Nói cách khác, tới đây, sẽ có thêm nguồn lực từ ngân sách với lĩnh vực này, mở ra cơ hội lớn để tiếp cận vốn ưu đãi, giúp các đơn vị chuyển đổi mô hình kinh doanh bền vững hơn.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh vay vốn thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn áp dụng tiêu chuẩn ESG.

"Chúng tôi đang tích cực hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước cho các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh vay vốn tại các ngân hàng thương mại để thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn, áp dụng khung tiêu chuẩn ESG. Hiện dự thảo đã được Bộ Tư pháp thẩm định và trong tuần này sẽ trình Chính phủ, dự kiến sẽ có hiệu lực đầu năm tới", bà Tùng cho biết.

Bà Phạm Thị Thanh Tâm - Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính, Bộ Tài chính - xác nhận, dự thảo Nghị định hỗ trợ lãi suất 2%/năm doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân thông qua Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được Bộ trình Chính phủ trong tháng 12 này.

Theo đại diện Bộ Tài chính, để tín dụng xanh tăng tốc, ngoài việc ban hành 2 nghị định hướng dẫn hỗ trợ lãi suất 2%, cần có sự phối hợp đồng bộ của Bộ Nông nghiệp & Môi trường trong ban hành quy định về xác định dự án nào là dự án xanh, dự án tuần hoàn, dự án ESG. Bộ ba văn bản này, nếu được ban hành đồng thời sẽ khơi thông dòng vốn xanh tăng tốc thời gian tới.

Bên cạnh tín dụng ngân hàng, bà Tâm cho biết tính đến tháng 10 năm nay, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp xanh đạt xấp xỉ 1 tỷ USD. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy các doanh nghiệp đã chủ động tìm kiếm nguồn vốn dài hạn từ thị trường vốn, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào ngân hàng.

Để tạo thêm kênh huy động vốn cho các dự án xanh, Bộ Tài chính cũng đang nghiên cứu đề án thí điểm phát hành trái phiếu dịch vụ xanh, dự kiến trình Chính phủ trong năm 2026.