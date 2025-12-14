Chi tiết siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng hơn 855 nghìn tỷ đồng

TPO - Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đi qua 19 xã, phường, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở - Hà Nội. Quy mô diện tích nghiên cứu thực hiện dự án khoảng 11.000 ha, gồm trục đại lộ giao thông 80km; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí khoảng 3.300 ha.

Sáng 14/12, tại Kỳ họp thứ 29, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết "Về việc thông qua sơ bộ chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn Hà Nội và Tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu phục vụ khởi công công trình".

Dự án được triển khai trên khu vực dọc sông Hồng từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính của 19 xã phường của Hà Nội. Trong đó phía Hữu Hồng đi qua 12 xã phường: Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân; phía Tả Hồng đi qua 7 xã phường: Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Quy mô diện tích nghiên cứu thực hiện dự án khoảng 11.000 ha. Bao gồm, trục đại lộ giao thông khoảng 80 km; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí khoảng 3.300 ha; GPMB để tái thiết đô thị khoảng 2.100 ha.

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng thuộc địa giới hành chính 19 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Dự kiến gồm các dự án thành phần độc lập sau:

Dự án thành phần 1 (Tả ngạn sông Hồng), gồm các thành phần: Trục đại lộ giao thông bên Tả ngạn; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; GPMB để tái thiết đô thị.

Dự án thành phần 2 (Hữu ngạn sông Hồng), gồm các thành phần: Trục đại lộ giao thông bên Hữu ngạn; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; GPMB để tái thiết đô thị. Trong đó đã bao gồm tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu (đầu tư xây dựng công viên công cộng phường Phú Thượng) để phục vụ khởi công.

Dự án thành phần 3: Đầu tư tuyến Metro đi ngầm bên hữu ngạn sông Hồng khoảng 45km.

Dự án thành phần 4: Khu đô thị tái định cư được triển khai tại chỗ (dạng căn hộ chung cư cao tầng) trong phạm vi dự án đầu tư và có thể xem xét triển khai tại các quỹ đất đối ứng thanh toán cho nhà đầu tư.

Sơ bộ tổng mức đầu tư: Khoảng 855.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2030.

Các đại biểu bấm nút thông qua dự án

Theo UBND TP. Hà Nội, dự án được hình thành sẽ thay đổi, toàn diện, mạnh mẽ diện mạo đô thị hai bên bờ sông Hồng; trở thành không gian văn hóa, kinh tế, sinh thái, biểu tượng cho Thủ đô; thực hiện tái thiết đô thị mạnh mẽ, toàn diện, triệt để; sơ bộ xác định ảnh hưởng khoảng 200.000 người dân, sẽ bố trí tái định cư tại chỗ một phần.

Đánh giá ảnh hưởng hành lang thoát lũ

Trước đó, trình bày Báo cáo Thẩm tra, ông Đàm Văn Huân, Trưởng ban Đô thị HĐND TP. Hà Nội đề nghị UBND thành phố rà soát, cam kết khẳng định dự án không trùng lặp với các chương trình, dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư tương tự.

Ông Huân cũng đề nghị, trong quá trình triển khai dự án, UBND thành phố có hình thức tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận trong công tác GPMB. Hạn chế tối đa trường hợp dự án triển khai chậm do công tác GPMB.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 29 HĐND TP. Hà Nội

Bên cạnh đó, cần quan tâm đến vấn đề hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho các đối tượng khi nhà nước thu hồi đất. UBND thành phố cũng kiểm soát chặt chẽ số liệu chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tạm cư đối với đối tượng bị ảnh hưởng; khảo sát kỹ thực trạng, xác định rõ nhu cầu tái định cư cụ thể phục vụ dự án.

UBND thành phố cũng cần đánh giá ảnh hưởng hành lang thoát lũ khi đầu tư dự án này đảm bảo không thu hẹp hành lang thoát lũ; rà soát chênh lệch cao độ xây dựng ở nhiều vị trí bãi sông để đánh giá rủi ro lũ lụt chi tiết; đánh giá cụ thể về sự giảm lưu lượng lũ thiết kế, tăng mực nước lũ, ảnh hưởng đến dòng chảy khu vực lân cận; đánh giá tác động môi trường, và đánh giá tác động của dự án đến đời sống dân sinh và kinh tế - xã hội.

Thảo luận tại hội trường, đại biểu Trịnh Xuân Quang cho biết, có khoảng 50.000 hộ dân sẽ bị xáo trộn nơi ở, sản xuất kinh doanh do GPMB. Đại biểu đề nghị thành phố cần lưu ý tái định cư, bố trí chỗ ở tốt hơn để đảm bảo môi trường sống người dân.

Bên cạnh đó, thành phố cần rà soát kỹ tuyến giao thông dọc sông Hồng. Trong đó, chú trọng bảo tồn và phát triển di sản, làng nghề dọc sông Hồng. Đồng thời, rà soát kỹ các dự án khác, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp tổ chức, cá nhân khác.