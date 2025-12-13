Hà Nội chốt hạn 'nút giao dị dạng' hoàn thành trong quý II/2026'

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản đề nghị một số địa phương và đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), thúc tiến độ các dự án giao thông trọng điểm. Riêng nút giao “dị dạng” Phạm Tu – đường 70, Sở Xây dựng yêu cầu hoàn thành thi công trong quý II/2026.

Tại dự án đường Vành đai 2,5 (dài hơn 2 km từ Đầm Hồng đến QL1) trong văn bản đôn đốc, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị chính quyền địa phương trong tháng 12/2025 hoàn thành GPMB.

Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ chủ trương đầu tư 3 đoạn tuyến còn lại của tuyến đường Vành đai 2,5 trong năm 2025.

Tại công trường nút giao Giải Phóng – Kim Đồng (thuộc Vành đai 2,5), Sở Xây dựng yêu cầu Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội tháo dỡ rào chắn thi công hầm chui trước ngày 25/12/2025. Toàn bộ dự án, trong đó có đoạn Đầm Hồng – Quốc lộ 1A, phải hoàn thành trong quý I/2026.

Sở Xây dựng đề nghị nhiều dự án giao thông trong đó có đường bao quanh khu tưởng niệm Chu Văn An sớm hoàn thành. Ảnh: AT

Đối với dự án mở rộng QL1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội phối hợp với các đơn vị có liên quan phải xử lý dứt điểm vướng mắc GPMB ngay trong tháng 12/2025.

Tại dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, dự án thành phần 2.1 (đường song hành qua Hà Nội), Sở Xây dựng yêu cầu hoàn thành trong năm 2025. Với 3 cầu vượt sông (Hồng Hà, Mễ Sở, Hoài Thượng), Sở Xây dựng yêu cầu nhà đầu tư báo cáo phương án áp dụng công nghệ mới trong tháng 12/2025 để rút ngắn tiến độ.

Với dự án Quốc lộ 6 (Ba La - Xuân Mai), Sở Xây dựng yêu cầu, chủ đầu tư phải rà soát phương án để cơ bản hoàn thành năm 2026; dự án nút giao Cổ Linh, yêu cầu triển khai ngay giai đoạn 1 và báo cáo tính khả thi phương án khoan ngầm giai đoạn 2 trước ngày 20/12.

Đối với dự án cao tốc Đại lộ Thăng Long (đoạn Quốc lộ 21 - Hòa Bình) và tuyến số 5 (Xuân Tảo - Nam Thăng Long)..., Sở Xây dựng ấn định thời hạn hoàn thành GPMB trong quý I/2026. Riêng dự án đường bao quanh khu tưởng niệm Chu Văn An (hạng mục cầu vượt nút giao giữa đường Phạm Tu với đường 70 – Xa La), Sở Xây dựng yêu cầu phải thi công xong vào quý II/2026.