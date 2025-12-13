Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội: Cận cảnh 3 trạm bơm tiêu úng trước khi được xây dựng khẩn cấp

Thanh Hiếu

TPO - Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và 11 khiến nước sông dâng cao tràn vào ba trạm bơm tiêu Tân Hưng, Cẩm Hà 1 và Tăng Long (xã Đa Phúc). UBND TP Hà Nội đã quyết định chi 93 tỷ đồng để xây dựng khẩn cấp các trạm bơm này.

dji-0969-1927.jpg
Ngày 10/12, UBND TP Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp và ra lệnh xây dựng gấp các trạm bơm tiêu Tân Hưng, Cẩm Hà 1 và Tăng Long (xã Đa Phúc). Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 10 và 11, nước sông tràn vào gây ngập sàn, động cơ và tủ điện của các trạm. Các công trình này được xây dựng từ lâu nên đã xuống cấp, không thể tiếp tục vận hành.
1000033428-2757.jpg
1000033431-9238.jpg
Với Trạm bơm Tăng Long, thành phố sẽ thay mới máy móc thiết bị tại trạm cũ bằng 10 tổ máy bơm cùng hệ thống điện, tủ điện, hệ thống đường dây, hệ thống cáp điện hạ thế; thay mới và bổ sung cánh, ty van, máy đóng mở cống qua đê,nạo vét kênh dẫn...
﻿1000033438-3592.jpg
Dự kiến kinh phí đầu tư công trình Trạm bơm Tăng Long khoảng 45 tỷ đồng. Thời gian thực hiện cải tạo, sửa chữa bắt đầu từ tháng 12/2025 đến tháng 6/2026.
tp-2.jpg
tp-5.jpg
tp-7.jpg
Với Trạm bơm Cẩm Hà 1: Thành phố sẽ thay mới máy móc thiết bị tại trạm bơm hiện tại bằng 3 tổ máy bơm; thay mới tủ điện điều khiển, hệ thống đường dây và trạm biến áp, cánh cống qua đê, nạo vét kênh dẫn...
tp-8.jpg
tp-9.jpg
tp-3.jpg
Dự kiến kinh phí đầu tư công trình Trạm bơm Cẩm Hà 1 là 23 tỷ đồng. Thời gian cải tạo, sửa chữa từ tháng 12/2025 đến tháng 6/2026.
tp-8-6153.jpg
tp-6.jpg
tp-11.jpg
Với Trạm bơm Tân Hưng: Thay mới máy móc thiết bị trạm bơm bằng 5 tổ máy bơm đồng bộ; thay tủ điện điều khiển, hệ thống đường dây và trạm biến áp; thay mới cánh cống qua đê; sửa chữa một số hạng mục xây dựng có liên quan.
tp-1.jpg
tp-10-4951.jpg
tp-5-752.jpg
Dự kiến kinh phí đầu tư Trạm bơm Tân Hưng khoảng 25 tỷ đồng. Thời gian cải tạo, sửa chữa từ tháng 12/2025 đến tháng 6/2026.
tp-4-3594.jpg
Như vậy, tổng kinh phí đầu tư cải tạo, sửa chữa 3 công trình khẩn cấp khoảng 93 tỷ đồng, do Sở NN&MT làm chủ đầu tư.
Thanh Hiếu
#Xây dựng công trình khẩn cấp #Trạm bơm #Hà Nội #Tiêu úng

