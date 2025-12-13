Hà Nội: Cận cảnh 3 trạm bơm tiêu úng trước khi được xây dựng khẩn cấp

TPO - Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và 11 khiến nước sông dâng cao tràn vào ba trạm bơm tiêu Tân Hưng, Cẩm Hà 1 và Tăng Long (xã Đa Phúc). UBND TP Hà Nội đã quyết định chi 93 tỷ đồng để xây dựng khẩn cấp các trạm bơm này.