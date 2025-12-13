Hà Nội: Cận cảnh 3 trạm bơm tiêu úng trước khi được xây dựng khẩn cấp

TPO - Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và 11 khiến nước sông dâng cao tràn vào ba trạm bơm tiêu Tân Hưng, Cẩm Hà 1 và Tăng Long (xã Đa Phúc). UBND TP Hà Nội đã quyết định chi 93 tỷ đồng để xây dựng khẩn cấp các trạm bơm này.
Với Trạm bơm Tăng Long, thành phố sẽ thay mới máy móc thiết bị tại trạm cũ bằng 10 tổ máy bơm cùng hệ thống điện, tủ điện, hệ thống đường dây, hệ thống cáp điện hạ thế; thay mới và bổ sung cánh, ty van, máy đóng mở cống qua đê,nạo vét kênh dẫn...
Với Trạm bơm Cẩm Hà 1: Thành phố sẽ thay mới máy móc thiết bị tại trạm bơm hiện tại bằng 3 tổ máy bơm; thay mới tủ điện điều khiển, hệ thống đường dây và trạm biến áp, cánh cống qua đê, nạo vét kênh dẫn...
Dự kiến kinh phí đầu tư công trình Trạm bơm Cẩm Hà 1 là 23 tỷ đồng. Thời gian cải tạo, sửa chữa từ tháng 12/2025 đến tháng 6/2026.
Với Trạm bơm Tân Hưng: Thay mới máy móc thiết bị trạm bơm bằng 5 tổ máy bơm đồng bộ; thay tủ điện điều khiển, hệ thống đường dây và trạm biến áp; thay mới cánh cống qua đê; sửa chữa một số hạng mục xây dựng có liên quan.
Dự kiến kinh phí đầu tư Trạm bơm Tân Hưng khoảng 25 tỷ đồng. Thời gian cải tạo, sửa chữa từ tháng 12/2025 đến tháng 6/2026.