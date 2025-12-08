Công bố tình huống khẩn cấp trên tuyến đường sắt Bắc - Nam

TPO - Thiệt hại lên tới hàng trăm tỷ đồng và nhiều đoạn bị cuốn trôi sau mưa lũ, khiến tuyến đường sắt huyết mạch Bắc - Nam rơi vào nguy cơ tê liệt. Bộ Xây dựng đã công bố tình huống khẩn cấp, ủy quyền lập công trình đặc biệt để khắc phục hư hỏng.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với nhiều đoạn tuyến thuộc đường sắt Hà Nội - TPHCM, đi qua các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng, chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 13 và mưa lũ từ ngày 6 - 22/11. Quyết định xác định các đoạn từ Km1123+600 - Km1139+100, Km1204+200 - Km1219+742, và Km1337+900 - Km1339+850 là khu vực hư hỏng nghiêm trọng, đe dọa an toàn chạy tàu.

Theo đó, Cục Đường sắt Việt Nam được ủy quyền ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, phối hợp cùng Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam rà soát mức độ thiệt hại, triển khai sửa chữa và đề xuất nguồn vốn. Quyết định cũng yêu cầu các đơn vị tập trung khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định về ứng phó sự cố và đảm bảo an toàn giao thông đường sắt.

Một đoạn đường sắt Bắc - Nam bị lũ cuốn trôi nền hồi tháng 11 năm nay. Ảnh: VNR.

Từ đầu tháng 11 đến nay, hàng loạt công điện của Chính phủ và Bộ Xây dựng đã liên tục được ban hành, yêu cầu các địa phương và ngành đường sắt huy động tối đa lực lượng để ứng phó, sửa chữa và khôi phục. Thời điểm xảy ra thiên tai kéo dài suốt 17 ngày, với mật độ mưa lớn dồn dập, gây sạt lở quy mô rộng từ miền Trung đến Tây Nguyên.

Trong khi nhiều điểm sạt lở vẫn tiếp tục phát sinh do nền đất ngấm nước kéo dài, các đội thi công được yêu cầu làm việc xuyên đêm để thông đường trong thời gian sớm nhất. Ngành đường sắt cho biết sẽ chỉ cho phép chạy tàu trở lại khi toàn bộ khu vực khẩn cấp được xử lý đạt chuẩn an toàn.

Theo lãnh đạo ngành đường sắt, năm nay là giai đoạn thử thách chưa từng có với ngành đường sắt, khi thiên tai liên tiếp ập đến, gây sạt lở, cuốn trôi kết cấu hạ tầng và làm tê liệt vận tải trên diện rộng. Lãnh đạo ngành đánh giá, đây là năm khắc nghiệt nhất trong nhiều thập kỷ, khi hàng trăm km đường sắt phải vận hành trong tình trạng bị uy hiếp an toàn nghiêm trọng.

Đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 17-25/11 đã khiến tuyến Diêu Trì - Nha Trang chịu thiệt hại nặng nề. Nền đường bị khoét sâu, nhiều vị trí taluy sạt lở, thậm chí có nơi tim đường bị lệch tới 4m. Tình trạng hư hỏng buộc toàn ngành phải dừng chạy 105 đoàn tàu khách và 65 đoàn tàu hàng tính đến ngày 1/12.

Để hỗ trợ hành khách mắc kẹt do gián đoạn giao thông, hơn 35.000 suất ăn miễn phí đã được cung cấp ngay trên tàu, đồng thời 39.000 vé được hoàn trả, tương ứng khoảng 24 tỷ đồng - một nỗ lực hiếm thấy về quy mô trong ngành vận tải khách đường dài.

Báo cáo của Bộ Xây dựng cập nhật 7h ngày 26/11 cho biết, tổng thiệt hại hạ tầng đường sắt tại Nam Trung Bộ lên đến 122 tỷ đồng, trong đó riêng kết cấu hạ tầng chiếm 80 tỷ đồng, với 61 điểm sạt lở trên trục Hà Nội - TPHCM...