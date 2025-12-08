VietinBank tiên phong cung cấp giải pháp thanh toán hiện đại cho giao thông công cộng

VietinBank đồng hành cùng Hà Nội Metro triển khai hệ thống định danh, xác thực sinh trắc học và cung cấp giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt cho người dân đi trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông.

Sáng 5/12/2025, tại lễ công bố kết quả Kế hoạch 428, Hà Nội Metro chính thức thông báo triển khai giải pháp định danh – xác thực sinh trắc học và thanh toán không tiền mặt cho hành khách đi tàu điện. Cụ thể, toàn bộ hành khách sử dụng tuyến 2A Cát Linh – Hà Đông sẽ di chuyển qua cổng soát vé tự động với công nghệ định danh, xác thực điện tử, nhận diện sinh trắc học và thanh toán không dùng tiền mặt.

VietinBank – kết nối tài chính & di chuyển

VietinBank phối hợp cùng Hà Nội Metro tích hợp hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt, cho phép hành khách quẹt thẻ ngân hàng để qua cổng soát vé.

Nhờ đó, hành khách đi tàu không cần mang theo tiền mặt, vé giấy hay thẻ từ riêng – chỉ cần quẹt thẻ VietinBank Visa là có thể lên tàu ngay. Giải pháp này đặc biệt hữu ích với người đi làm, học sinh – sinh viên và cả người lớn tuổi muốn sử dụng metro hàng ngày.

Lợi ích cho hành khách & cộng đồng

• Nhanh – Gọn – An toàn: Quẹt thẻ — qua cổng — lên tàu. Không cần xếp hàng, không cần soát vé thủ công.

• Tiên phong trải nghiệm công nghệ: VietinBank giúp người dân tiếp cận phương thức thanh toán hiện đại, trong xu hướng chuyển đổi số quốc gia.

• Thân thiện với môi trường & đô thị: Giảm phát hành vé giấy/nhựa, giảm ùn tắc tại ga, góp phần xây dựng giao thông xanh - bền vững

Hiện tại, VietinBank đang triển khai chương trình “Một chạm – Đi mọi Trạm” với ưu đãi miễn phí chuyến đi khi khách hàng sử dụng thẻ VietinBank Visa để thanh toán. Chi tiết chương trình quý khách hàng xem tại đây.