VWS phản hồi thông tin về nguy cơ ùn ứ rác

Sau 1 tuần thực hiện tiếp nhận rác từ 18h đến 6h sáng thay vì 24/24 như trước, Công ty VWS – đơn vị vận hành bãi rác Đa Phước (xã Hưng Long, TPHCM) cho biết việc vận hành ổn định và sẵn sàng hỗ trợ, phối hợp với TPHCM trong các giai đoạn cao điểm hoặc tình huống khẩn cấp khi có văn bản yêu cầu, trên tinh thần đồng hành cùng thành phố trong công tác xử lý chất thải.

Ngày 8/12, Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS) vừa có báo cáo gửi UBND TPHCM và Sở Nông nghiệp và Môi trường, khẳng định thông tin cho rằng thành phố bị động, gặp khó khăn do điều chỉnh thời gian tiếp nhận rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (bãi rác Đa Phước) từ ngày 1/12 là “chưa đầy đủ”.

Theo VWS, trong suốt quá trình chuẩn bị điều chỉnh thời gian tiếp nhận rác sang ban đêm (từ 18h đến 6h sáng), công ty đã chủ động thông báo bằng nhiều văn bản, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động thu gom – vận chuyển rác của thành phố.

VWS cho biết, giai đoạn đầu hợp tác, khối lượng rác thành phố giao đến Khu liên hợp dưới 4.000 tấn/ngày nên đơn vị chỉ vận hành 12 giờ/ngày. Khi khối lượng tăng lên hơn 5.000 tấn/ngày, khu liên hợp đã tăng ca, vận hành liên tục 24/24h để tránh ùn tắc và giúp xe rác quay vòng 2–3 chuyến/ngày.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2025, lượng rác giao về giảm còn khoảng 4.000 tấn/ngày, trong khi Khu liên hợp vẫn phải hoạt động suốt ngày đêm, khiến chi phí vận hành tăng cao, không còn hiệu quả. Vì vậy, VWS buộc phải điều chỉnh giảm thời gian tiếp nhận.

Công ty khẳng định việc điều chỉnh thời gian tiếp nhận là có lộ trình rõ ràng, đã thông báo trước cho UBND TP và Sở Nông nghiệp và Môi trường từ tháng 5/2025 để các đơn vị chuẩn bị phương án phù hợp. Cụ thể: Văn bản 25108 (21/5) đề nghị thay đổi thời gian tiếp nhận rác; Văn bản 25126 (13/6) tiếp tục nhắc lại đề nghị (lần 2); Văn bản 25131 (16/6) thông báo hoãn thay đổi đến ngày 15/7; Văn bản 25154 (10/7) thống nhất gia hạn tiếp nhận 24/24h đến ngày 15/8 theo đề nghị của thành phố.

Ngày 14/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi VB tiếp tục đề nghị gia hạn đến 1/10. Phúc đáp văn bản này, ngày 15/8, VWS đã có văn bản 25179 đồng ý gia hạn và kéo dài thời gian vận hành 24/24 đến đầu tháng 12/2025 thay vì đến tháng 10 theo đề nghị của Sở. Mục đích nhằm hỗ trợ thành phố hoàn tất thủ tục hành chính, sắp xếp lại nhân sự và ổn định hoạt động thu gom – vận chuyển trong quá trình sáp nhập đơn vị hành chính.

VWS cho biết, từ ngày 1/12 là thời điểm chính thức áp dụng tiếp nhận rác ban đêm đến nay, hoạt động tại Khu liên hợp diễn ra ổn định, không phát sinh sự cố hay ảnh hưởng đến quy trình vận chuyển rác của thành phố.

Đồng thời, Công ty VWS khẳng định luôn sẵn sàng hỗ trợ, phối hợp với TPHCM và Sở Nông nghiệp và Môi trường trong các giai đoạn cao điểm hoặc tình huống khẩn cấp khi có văn bản yêu cầu, trên tinh thần đồng hành cùng thành phố trong công tác xử lý chất thải.

Trước đó, từ ngày 1/12, bãi rác Đa Phước chỉ tiếp nhận rác từ 18h đến 6h mỗi ngày.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có văn bản báo cáo UBND TP về việc TPHCM có nguy cơ rác tồn đọng do không thể thu gom hết trong ngày vì giờ tiếp nhận thay đổi cũng như giờ cấm xe của thành phố khiến việc vận chuyển rác gặp khó khăn.