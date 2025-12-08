Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vietinbank tặng thêm ưu đãi cho khách hàng gửi tiết kiệm cuối năm

P.V

Nhằm gia tăng quyền lợi và mang đến trải nghiệm tài chính hấp dẫn hơn cho khách hàng dịp cuối năm, VietinBank chính thức điều chỉnh chính sách ưu đãi của Chương trình khuyến mại “Tiết kiệm sinh lời - Quà tặng tức thời”, mang đến nhiều quà tặng trị giá cao và lợi ích cho khách hàng, áp dụng từ 03/12/2025 đến hết ngày 31/3/2026.

t11-tietkiemsinhloi-quatangtucthoi-popup1060x800px.jpg

Theo đó, khi khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy sẽ được nhận quà tặng bằng tiền mặt hoặc hiện vật theo ưu đãi hoàn toàn mới và sẽ không bị giới hạn số lần nhận quà tặng: tối đa 10.000.000 VND/khách hàng/điểm giao dịch/ngày. Vào các ngày đặc biệt như 24/12 và 6/3, khách hàng đủ điều kiện vẫn tiếp tục có cơ hội nhận tài khoản số đẹp trị giá tối đa 5 triệu đồng.

Một điểm mới đáng chú ý của chương trình là, từ nay đến hết 31/12/2025, VietinBank ưu đãi dành cho TOP 200 khách hàng có số dư tiền gửi tăng cao nhất. Hàng tuần, khách hàng có mức tăng số dư từ 1 tỷ đồng trở lên sẽ có cơ hội nhận giải thưởng tới 10 triệu đồng. Tổng ngân sách dành cho ưu đãi TOP khách hàng lên tới hơn 1,6 tỷ đồng, mang đến nhiều phần thưởng hấp dẫn cho khách hàng.

Bên cạnh đó, chương trình vẫn tiếp tục gia tăng giá trị kênh số với ưu đãi gửi tiết kiệm Online. Khách hàng gửi tiết kiệm online kỳ hạn từ 6 tháng trở lên thông qua ứng dụng VietinBank iPay Mobile, ngoài ưu đãi lãi suất cao hơn so với gửi tiền tại quầy, khách hàng còn được nhân đôi điểm thưởng Loyalty. Mỗi 1 triệu gửi tiết kiệm qua VietinBank iPay khách hàng nhận 20 điểm Loyalty thay vì 10 điểm như thông thường. Điểm thưởng có thể quy đổi thành nhiều quà tặng, voucher và ưu đãi hấp dẫn trong hệ sinh thái VietinBank.

Việc điều chỉnh chính sách CTKM “Tiết kiệm sinh lời - Quà tặng tức thời” theo hướng rõ ràng, linh hoạt và thiết thực hơn nhằm đa dạng hóa lợi ích cho khách hàng, tối ưu hóa trải nghiệm và hỗ trợ khách hàng gia tăng tích lũy an toàn trong dịp cuối năm

Khách hàng có thể tìm hiểu chi tiết chương trình tại đây.

Liên hệ Hotline 1900 55 88 68, Email contact@vietinbank.vn, hoặc chi nhánh/PGD VietinBank gần nhất để hỗ trợ

P.V
#Vietinbank #gửi tiết kiệm #khuyến mãi #ưu đãi #quà tặng #cuối năm

