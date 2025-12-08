Lý do hàng Trung Quốc xuất Mỹ giảm sâu dù 'đình chiến' thương mại

TPO - Bất chấp thỏa thuận thương mại tạm thời đạt được với Mỹ, xuất khẩu của Trung Quốc sang thị trường này tiếp tục lao dốc mạnh trong tháng 11, đánh dấu tháng thứ 8 liên tiếp giảm hai chữ số.

Theo dữ liệu Hải quan Trung Quốc công bố mới đây, xuất khẩu tính theo USD tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa dự báo 3,8% của giới phân tích và đảo chiều so với mức giảm bất ngờ 1,1% hồi tháng 10. Nhập khẩu tăng 1,9%, thấp hơn kỳ vọng, trong bối cảnh thị trường bất động sản và tiêu dùng nội địa tiếp tục chịu sức ép.

Dữ liệu cho thấy xuất khẩu sang Mỹ trong tháng 11 giảm tới 28,6% so với cùng kỳ, bất chấp thỏa thuận "đình chiến" thương mại giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump hồi cuối tháng 10. Nhập khẩu từ Mỹ cũng giảm 19%. Tính từ đầu năm, xuất khẩu Trung Quốc sang Mỹ giảm 18,9%, trong khi nhập khẩu giảm 13,2%.

Mức giảm mạnh này được bù đắp bằng sự tăng trưởng tại các thị trường khác, đặc biệt là ASEAN và EU, đây là hai khối đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc. Xuất khẩu sang ASEAN tăng hơn 8%, sang EU tăng gần 15%.

Xuất khẩu của Trung Quốc sang thị trường này tiếp tục lao dốc mạnh trong tháng 11, đánh dấu tháng thứ 8 liên tiếp giảm hai chữ số.

Trong 11 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc tăng 5,4%, nhập khẩu giảm 0,6%, đưa thặng dư thương mại lên hơn 1.070 tỷ USD, tăng 21,6% so với cùng kỳ 2024.

Thỏa thuận thương mại đạt được tại Hàn Quốc đã giúp Trung Quốc kỳ vọng giảm bớt áp lực từ các biện pháp hạn chế của Mỹ. Hai bên cam kết giảm thuế, nới kiểm soát với khoáng sản chiến lược và công nghệ cao. Trung Quốc cũng hứa mua thêm đậu nành Mỹ và tăng hợp tác kiểm soát fentanyl.

Trong tháng 11, xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc tăng 24%, đạt 5.494 tấn. Nhập khẩu đậu nành tăng 13% lên 8,1 triệu tấn, dù còn chậm so với cam kết mua 12 triệu tấn của Mỹ trước cuối năm.

Dù vậy, thuế của Mỹ lên hàng Trung Quốc vẫn duy trì ở mức khoảng 47,5%, còn thuế Trung Quốc áp lên hàng Mỹ ở quanh 32%.

Xuất khẩu của Trung Quốc bất ngờ giảm lần đầu tiên sau gần hai năm.

Giới phân tích nhận định xuất khẩu phục hồi sẽ hỗ trợ Trung Quốc đạt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% trong năm nay, dù hoạt động sản xuất vẫn trong xu hướng thu hẹp tháng thứ 8 liên tiếp.

Cuối tháng này, Bắc Kinh sẽ tổ chức Hội nghị công tác kinh tế Trung ương để bàn về mục tiêu tăng trưởng, ngân sách và định hướng chính sách năm 2026. Ngân hàng Goldman Sachs dự báo Trung Quốc sẽ vẫn giữ mục tiêu tăng trưởng khoảng 5%, đồng thời cần tăng cường nới lỏng chính sách, bao gồm nâng trần thâm hụt, giảm lãi suất và tiếp tục kích thích thị trường nhà ở.

Trong khi đó, đồng nhân dân tệ tăng gần 5% từ tháng 4 đến nay không làm cản trở đà xuất khẩu. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo Trung Quốc cần giảm phụ thuộc vào xuất khẩu và tăng cường sức cầu nội địa để đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Theo ông Weijian Shan - CEO quỹ PAG, nhân dân tệ mạnh có thể giúp tiêu dùng đóng góp tới 86% vào tăng trưởng như năm 2023 bằng cách tăng sức mua của hộ gia đình và giảm chi phí nhập khẩu.