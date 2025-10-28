Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Hàng trăm container sầu riêng 'mắc kẹt' tại cửa khẩu Lạng Sơn

Nguyễn Duy Chiến
TPO - Hiện nay, trên địa bàn cửa khẩu Lạng Sơn có trên 500 phương tiện trong tình trạng lưu bãi nhiều ngày, chờ thông quan xuất bán sang Trung Quốc, trong số này có phần nhiều là hàng quả sầu riêng.

Theo báo cáo của các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn, tính đến sáng 27/10, trên các cửa khẩu ở địa bàn như: Tân Thanh, Hữu Nghị, Chi Ma và Cốc Nam còn 528 xe ô tô chưa thông quan được hàng, trong đó có 211 xe trái cây, 146 xe mặt hàng khác và 171 xe chưa xác định rõ mặt hàng. Đáng chú ý, trong những xe trái cây, khoảng 70% là xe chở sầu riêng.

q.jpg
Quả sầu riêng từ các tỉnh miền Nam mang đến cửa khẩu Lạng Sơn chờ xuất bán sang Trung Quốc.

Nguyên nhân là do việc kiểm nghiệm chất Cademin và chất vàng O gặp nhiều khó khăn, một số cơ sở xét nghiệm tạm dừng hoạt động. Do đó, số lượng sầu riêng chưa đầy đủ thủ tục xuất khẩu theo quy định sẽ chưa thể thông quan.

Ông Vũ Quang Khánh, Phó Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn - cho biết, việc thông quan sầu riêng Việt Nam sang Trung Quốc qua cửa khẩu vẫn diễn ra bình thường, chỉ không nhiều như ngày trước do kết quả xét nghiệm trong nước bị chậm lại khiến các xe hàng phải nằm chờ.

“Trước tình trạng này, các doanh nghiệp cần theo dõi kỹ và chỉ đưa những xe hàng đã đầy đủ giấy tờ cần thiết di chuyển lên khu vực cửa khẩu để tránh phát sinh chi phí bến bãi nằm chờ hay làm giảm chất lượng sản phẩm, gây thiệt hại kinh tế. Bên cạnh đó, doanh nghiệp sầu riêng cũng nên mở rộng tìm kiếm thị trường tiêu thụ trong nước để tránh việc đổ xô lên cửa khẩu”, ông Khánh chia sẻ.

q1.png
Hiện nay có hàng trăm container chở quả tươi đỗ dừng ở cửa khẩu Lạng Sơn nhiều ngày chờ thông quan.

Trao đổi với phóng viên, đại diện hải quan cửa khẩu Tân Thanh cho biết, đơn vị đã thực hiện rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục hải quan xuống không quá 5 phút kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hàng hóa; bố trí phân luồng riêng cho xe chở sầu riêng, góp phần giảm ùn tắc, bảo đảm chất lượng hàng hóa. Tính đến ngày 28/10, việc làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng sầu riêng xuất khẩu vẫn diễn ra bình thường, các lực lượng chức năng làm tốt công tác phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa.

Từ đầu năm đến thời điểm giữa tháng 10, cơ quan hải quan cửa khẩu Tân Thanh đã làm thủ tục cho khoảng 11.000 tờ khai xuất khẩu sầu riêng, tương ứng trên 208.000 tấn hàng hóa, kim ngạch đạt trên 635 triệu USD.

Nguyễn Duy Chiến
#Chậm trễ kiểm nghiệm chất lượng #Tắc nghẽn tại cửa khẩu Lạng Sơn #Vấn đề xuất khẩu sầu riêng #Sầu riêng ùn ứ cửa khẩu #Tân Thanh #hữu nghị

