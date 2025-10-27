Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Xe đầu kéo chở sắt gặp sự cố, giao thông kẹt cứng nhiều giờ trên đường Lê Đức Anh

Nguyễn Dũng
TPO - Chiều 27/10, một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại chân dốc cầu vượt Gò Mây, TPHCM khiến tuyến đường Lê Đức Anh bị ùn tắc nghiêm trọng suốt nhiều giờ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 45 phút, xe đầu kéo mang biển số 50H-079.xx kéo theo rơ-moóc chở sắt đang lưu thông hướng từ cầu vượt An Sương về vòng xoay An Lạc.

thiet-ke-chua-co-ten-2.png
Hình ảnh xe đầu kéo bị hư hỏng, móp méo. Ảnh H.C

Khi đến chân dốc cầu vượt Gò Mây, tài xế bất ngờ thắng gấp để tránh va chạm với phương tiện phía trước. Do lực quán tính, số sắt trên rơ-moóc dồn mạnh về phía trước, va đập vào cabin khiến phần đầu xe bị hư hỏng nặng, móp méo nghiêm trọng.

Vụ việc không gây thương vong, song khiến giao thông trên tuyến đường Lê Đức Anh bị ùn ứ kéo dài, hàng trăm phương tiện phải di chuyển chậm, nhiều thời điểm gần như tê liệt.

z7161334287755-63a086abf8ccb2013fff07b354437916-8808.jpg
Làn đường ô tô kẹt cứng hàng dài sau vụ tai nạn. Ảnh H.C

Nhận tin báo, Đội CSGT Phú Lâm (Phòng CSGT Công an TPHCM) nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, phân luồng từ xa và phối hợp đưa xe cứu hộ đến xử lý. Sau hơn 2 giờ, phương tiện gặp sự cố được di dời, giao thông trên tuyến mới dần ổn định trở lại.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Dũng
#giao thông TP.HCM #xem dau keo bi tai nan #ùn tắc đường Lê Đức Anh #tai nạn giao thông #Gò Mây #TP.HCM #giao thông ùn tắc

