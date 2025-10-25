Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xác minh vụ thanh niên dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp 2 nam sinh trên đường

Nguyễn Dũng
TPO - Sau khi bị đánh, hai em được đưa đi khám tại bệnh viện. Trong đó một em được xác định có dấu hiệu xuất huyết não. Hiện cả hai vẫn đang bị hoảng sợ, chưa dám quay lại trường học.

Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 23/10 tại đường số 2, phường Thủ Đức, TP.HCM và được camera ghi lại.

Clip ghi lại sự việc

Thời điểm này, một nam thanh niên điều khiển xe máy chở theo một cô gái, dừng lại chặn đường hai nam sinh đang di chuyển tới trường. Sau đó, người này dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu, mặt hai em.

Vụ việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh đến can ngăn. Người đánh 2 nam sinh sau đó rời khỏi hiện trường.

Sau khi bị đánh, hai em được đưa đi khám tại bệnh viện. Một em được xác định có dấu hiệu xuất huyết não. Hiện cả hai vẫn đang bị hoảng sợ, chưa dám quay lại trường học.

Ngay sau nhận được tin báo, Công an phường Thủ Đức phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành lập hồ sơ, trích xuất camera khu vực và xác minh danh tính người liên quan để làm rõ vụ việc.

Nguyễn Dũng
#bạo hành học đường #Thủ Đức #nam sinh #nón bảo hiểm #bệnh viện #xử lý vi phạm #công an TP.HCM

