Robot cứu hỏa 'tham gia' diễn diễn tập chữa cháy ở tòa nhà trung tâm TPHCM

TPO - Theo tình huống giả định, tầng hầm B1 tòa nhà xảy ra cháy do xe ô tô bị chập điện, rò rỉ nhiên liệu gây nổ, khiến ngọn lửa nhanh chóng lan sang các phương tiện liền kề. Cùng thời điểm, một vụ nổ bình khí acetylen xảy ra tại khu vực tầng 2 (khối khách sạn JW Marriott Saigon), làm một phần công trình sụp đổ, nhiều người bị thương và mắc kẹt... Cảnh sát đến hiện trường và hỗ trợ hơn 2.000 người trong tòa nhà được hướng dẫn thoát ra khu vực an toàn.

Ngày 24/10, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) – Công an TP.HCM (PC07) phối hợp cùng Ban quản lý tòa nhà The mPlaza Saigon tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2025.

Tòa nhà The mPlaza Saigon - nơi diễn ra buổi diễn tập

Đây là hoạt động thường niên nhằm nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ cho lực lượng tại chỗ và hoàn thiện khả năng phối hợp giữa các đơn vị chức năng.

Theo tình huống giả định, vào khoảng 9 giờ sáng, tại tầng hầm B1 tòa nhà xảy ra cháy do xe ô tô bị chập điện, rò rỉ nhiên liệu gây nổ, khiến ngọn lửa nhanh chóng lan sang các phương tiện liền kề.

Xe hút khói độc ở tầng hầm được triển khai

Cùng thời điểm, một vụ nổ bình khí acetylen xảy ra tại khu vực tầng 2 (khối khách sạn JW Marriott Saigon), làm một phần công trình sụp đổ, nhiều người bị thương và mắc kẹt. Trên tầng 6 khối văn phòng, sự cố chập điện cũng gây cháy lan nhanh ra khu vực làm việc.

Xe cứu thương được điều động đến hiện trường

Ngay khi chuông báo cháy vang lên, lực lượng PCCC cơ sở đã khẩn trương triển khai hướng dẫn thoát nạn, chữa cháy ban đầu, bảo vệ tài sản và hỗ trợ người bị nạn. Hơn 2.000 người trong tòa nhà được hướng dẫn thoát ra khu vực an toàn trên đường Nguyễn Văn Bình và Lê Duẩn. Hệ thống loa phát thanh nội bộ liên tục thông báo, trấn an và hướng dẫn người dân giữ bình tĩnh.

Người "bị thương" được lực lượng chức năng đưa ra ngoài vào sơ cứu kịp thời

Sau khi nhận được tin báo qua tổng đài 114, Phòng PC07 – Công an TP.HCM đã điều động nhiều lực lượng chuyên nghiệp và phương tiện đến hiện trường, gồm 8 xe chữa cháy, xe thang 56m, xe robot chữa cháy tầng hầm, xe hút khói và xe cứu thương. Các chiến sĩ nhanh chóng thiết lập trung tâm chỉ huy dã chiến, triển khai đội hình phun foam, hút khói, đồng thời tìm kiếm và cứu 10 nạn nhân giả định bị mắc kẹt.

Các phương tiện hiện đại trong chữa cháy được huy động

Trong vòng chưa đầy 30 phút, toàn bộ “nạn nhân” được cứu an toàn, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Cuộc diễn tập đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ, cùng sự phối hợp của Công ty Điện lực Sài Gòn, Công ty Cấp nước Bến Thành, lực lượng Công an phường và CSGT điều tiết giao thông.

Các chiến sĩ tham gia thực hiện diễn tập

Đại diện Ban chỉ huy PCCC TP.HCM cho biết, diễn tập tại tòa nhà mPlaza – công trình đa năng, siêu cao tầng giữa trung tâm thành phố – là bài kiểm tra quan trọng để đánh giá khả năng ứng phó thực tế, từ đó rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ trong tình huống phức tạp.

Cùng ngày, tại tòa nhà The Nexus, phường Sài Gòn cũng diễn ra buổi diễn tập với nội dung tương tự, quy mô hơn 1.000 người tham gia.