Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Robot cứu hỏa 'tham gia' diễn diễn tập chữa cháy ở tòa nhà trung tâm TPHCM

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo tình huống giả định, tầng hầm B1 tòa nhà xảy ra cháy do xe ô tô bị chập điện, rò rỉ nhiên liệu gây nổ, khiến ngọn lửa nhanh chóng lan sang các phương tiện liền kề. Cùng thời điểm, một vụ nổ bình khí acetylen xảy ra tại khu vực tầng 2 (khối khách sạn JW Marriott Saigon), làm một phần công trình sụp đổ, nhiều người bị thương và mắc kẹt... Cảnh sát đến hiện trường và hỗ trợ hơn 2.000 người trong tòa nhà được hướng dẫn thoát ra khu vực an toàn.

Ngày 24/10, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) – Công an TP.HCM (PC07) phối hợp cùng Ban quản lý tòa nhà The mPlaza Saigon tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2025.

z7150944230513-b650e342db11d99e527dff9681b10fc2.jpg
Tòa nhà The mPlaza Saigon - nơi diễn ra buổi diễn tập

Đây là hoạt động thường niên nhằm nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ cho lực lượng tại chỗ và hoàn thiện khả năng phối hợp giữa các đơn vị chức năng.

Theo tình huống giả định, vào khoảng 9 giờ sáng, tại tầng hầm B1 tòa nhà xảy ra cháy do xe ô tô bị chập điện, rò rỉ nhiên liệu gây nổ, khiến ngọn lửa nhanh chóng lan sang các phương tiện liền kề.

z7150944000508-0a6437d36a94d69137c7c5c24088533b.jpg
Xe hút khói độc ở tầng hầm được triển khai

Cùng thời điểm, một vụ nổ bình khí acetylen xảy ra tại khu vực tầng 2 (khối khách sạn JW Marriott Saigon), làm một phần công trình sụp đổ, nhiều người bị thương và mắc kẹt. Trên tầng 6 khối văn phòng, sự cố chập điện cũng gây cháy lan nhanh ra khu vực làm việc.

z7150944070083-513aa189ac994abbab4df01c79c9bc7e.jpg
Xe cứu thương được điều động đến hiện trường

Ngay khi chuông báo cháy vang lên, lực lượng PCCC cơ sở đã khẩn trương triển khai hướng dẫn thoát nạn, chữa cháy ban đầu, bảo vệ tài sản và hỗ trợ người bị nạn. Hơn 2.000 người trong tòa nhà được hướng dẫn thoát ra khu vực an toàn trên đường Nguyễn Văn Bình và Lê Duẩn. Hệ thống loa phát thanh nội bộ liên tục thông báo, trấn an và hướng dẫn người dân giữ bình tĩnh.

z7150944017331-d49acbcb599de45ff04c48e9f0f6f7a8.jpg
z7150944210384-569003c03da08d12ac1683de1b16d0dd.jpg
z7149817504694-0319d920530ad0e7792a9883e1deb65f.jpg
Người "bị thương" được lực lượng chức năng đưa ra ngoài vào sơ cứu kịp thời

Sau khi nhận được tin báo qua tổng đài 114, Phòng PC07 – Công an TP.HCM đã điều động nhiều lực lượng chuyên nghiệp và phương tiện đến hiện trường, gồm 8 xe chữa cháy, xe thang 56m, xe robot chữa cháy tầng hầm, xe hút khói và xe cứu thương. Các chiến sĩ nhanh chóng thiết lập trung tâm chỉ huy dã chiến, triển khai đội hình phun foam, hút khói, đồng thời tìm kiếm và cứu 10 nạn nhân giả định bị mắc kẹt.

z7149817502477-75f4a12b418f4319f9ee7f668262a1f9-8971.jpg
z7149817490671-8fe9b7bcde8e92d2253e19877e7daa1e-780.jpg
z7150944192260-912a1124ae010548076ecaa54287bed7-9259.jpg
z7150944165028-4a4c2888875a4af9bf36b14ba38a1a04-2527.jpg
Các phương tiện hiện đại trong chữa cháy được huy động

Trong vòng chưa đầy 30 phút, toàn bộ “nạn nhân” được cứu an toàn, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Cuộc diễn tập đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ, cùng sự phối hợp của Công ty Điện lực Sài Gòn, Công ty Cấp nước Bến Thành, lực lượng Công an phường và CSGT điều tiết giao thông.

z7149817486533-45232eb14ac7838abb300c7f8516c3f7.jpg
z7149817480173-8a3dedb21c6b6ba0695c89dddbc25489-5414.jpg
Các chiến sĩ tham gia thực hiện diễn tập

Đại diện Ban chỉ huy PCCC TP.HCM cho biết, diễn tập tại tòa nhà mPlaza – công trình đa năng, siêu cao tầng giữa trung tâm thành phố – là bài kiểm tra quan trọng để đánh giá khả năng ứng phó thực tế, từ đó rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ trong tình huống phức tạp.

Cùng ngày, tại tòa nhà The Nexus, phường Sài Gòn cũng diễn ra buổi diễn tập với nội dung tương tự, quy mô hơn 1.000 người tham gia.

Nguyễn Dũng
#diễn tập cháy nổ #TPHCM #cứu nạn cứu hộ #tòa nhà trung tâm #hàng nghìn nhân viên #phòng cháy chữa cháy #cứu hộ khẩn cấp

Xem thêm

Cùng chuyên mục