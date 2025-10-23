Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xe tải bốc cháy trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Xe tải đang lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi theo hướng Bắc – Nam, khi đến Km13+320 (thuộc địa phận xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng) bất ngờ bốc cháy, rất may tài xế nhảy xuống thoát chết.

Chiều 23/10, Khu Quản lý đường bộ III cho biết, vừa xảy ra vụ cháy xe tải trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Theo đó, khoảng 13h15 cùng ngày, xe tải BKS 74G - 001.05 lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hướng Bắc - Nam, khi đến Km13+320 (thuộc địa phận xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng) thì bất ngờ bốc cháy.

luc-luong-chuc-nang-dap-tat-chay-xe-tai.jpg
Hiện trường vụ cháy xe tải trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Phát hiện sự cố, tài xế cho xe tấp vào làn khẩn cấp rồi nhảy thoát ra ngoài. Ngọn lửa sau đó bùng lên nhanh chóng bao trùm toàn bộ xe tải.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng CSGT, Đội vận hành tuyến cao tốc tiếp cận hiện trường đảm bảo ATGT và phân luồng cho phương tiện lưu thông. Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ cũng điều động xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đến khoảng 14h cùng ngày, đám cháy được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm xe tải cháy trơ khung, hàng hóa bị thiêu rụi.

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Hoài Văn
#xe tải cháy #cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi #cháy xe tải #tai nạn giao thông #đám cháy cao tốc #cứu nạn cháy xe

Xem thêm

Cùng chuyên mục