Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xe bán tải kẹt ga, bốc cháy dữ dội trên đường

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong lúc lưu thông, xe bán tải bất ngờ bị kẹt ga buộc tài xế dừng khẩn cấp. Khoảng 10 phút sau, ngọn lửa bùng phát từ khoang máy thiêu rụi toàn bộ xe.

Tối 20/10, lực lượng Cảnh sát Giao thông Đắk Lắk thông tin ban đầu về vụ cháy ô tô bán tải vừa xảy ra trên địa bàn.

7137906865019.gif
Ô tô bán tải bốc cháy dữ dội.

Theo đó vào khoảng 19h05 cùng ngày, tại Km1749+700 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ cháy xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát 15K-477.46, do anh Vũ Văn Tuấn (SN 1978, trú TP Hải Phòng) điều khiển, lưu thông theo hướng Gia Lai – Buôn Ma Thuột.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình di chuyển, xe bất ngờ bị lỗi kỹ thuật, xe vù ga đột ngột không giảm được. Anh Tuấn đã nhanh trí rút chìa khóa để tắt máy, đưa xe dừng lại bên đường. Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ khoang máy, nhanh chóng bao trùm toàn bộ xe.

Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người, song chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn, ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Nhận tin báo, tổ công tác đã phối hợp Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 2 (xã Pơng Đrang, tỉnh Đắk Lắk) cùng Công an phường Cư Bao nhanh chóng có mặt, khống chế và dập tắt ngọn lửa an toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #bốc cháy #ô tô #xe bán tải

Xem thêm

Cùng chuyên mục