Xe bán tải kẹt ga, bốc cháy dữ dội trên đường

TPO - Trong lúc lưu thông, xe bán tải bất ngờ bị kẹt ga buộc tài xế dừng khẩn cấp. Khoảng 10 phút sau, ngọn lửa bùng phát từ khoang máy thiêu rụi toàn bộ xe.

Tối 20/10, lực lượng Cảnh sát Giao thông Đắk Lắk thông tin ban đầu về vụ cháy ô tô bán tải vừa xảy ra trên địa bàn.

Ô tô bán tải bốc cháy dữ dội.

Theo đó vào khoảng 19h05 cùng ngày, tại Km1749+700 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ cháy xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát 15K-477.46, do anh Vũ Văn Tuấn (SN 1978, trú TP Hải Phòng) điều khiển, lưu thông theo hướng Gia Lai – Buôn Ma Thuột.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình di chuyển, xe bất ngờ bị lỗi kỹ thuật, xe vù ga đột ngột không giảm được. Anh Tuấn đã nhanh trí rút chìa khóa để tắt máy, đưa xe dừng lại bên đường. Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ khoang máy, nhanh chóng bao trùm toàn bộ xe.

Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người, song chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn, ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Nhận tin báo, tổ công tác đã phối hợp Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 2 (xã Pơng Đrang, tỉnh Đắk Lắk) cùng Công an phường Cư Bao nhanh chóng có mặt, khống chế và dập tắt ngọn lửa an toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.