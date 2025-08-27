Ô tô đang chạy bỗng bốc cháy dữ dội trong Khu Công nghệ cao TPHCM

TPO - Đang chạy trên đường thì đầu cabin bốc khói, tài xế ngay lập tức tấp vào lề thì chỉ ít phút sau lửa bốc cháy dữ dội...

Chiều 27/8, một ô tô 7 chỗ đang lưu thông trên đường D1 (Khu Công nghệ cao, TP.HCM) bất ngờ bốc cháy, thiêu rụi phần đầu xe.

Hình ảnh đầu xe bị thêu rụi

Theo đó, khoảng 13 giờ cùng ngày, tài xế H. điều khiển xe biển số 72A-116.xx theo hướng từ Xa lộ Hà Nội đi đường Võ Chí Công. Khi qua phường Tăng Nhơn Phú, khói bất ngờ bốc lên từ cabin.

“Tôi thấy khói nên lập tức tấp vào lề và mở cửa thoát ra. Ngay sau đó, lửa bùng lên dữ dội ở phần đầu xe”, anh H. cho biết. Theo tài xế, chiếc xe là đời cũ, mới được anh mua lại khoảng ba tháng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Tăng Nhơn Phú phối hợp Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt, triển khai chữa cháy và xử lý hiện trường. Đến hơn 15h30, vụ việc cơ bản được khống chế.

Tại hiện trường, phần đầu xe bị cháy rụi, trong khi khoang lái và thân xe còn nguyên vẹn.



Hình ảnh hiện trường



Nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được công an làm rõ.

Cùng ngày, Công an xã Tân Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ) phối hợp Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân xảy ra tại hẻm C8 đường Võ Văn Vân.

Theo đó, khoảng 10 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói, lửa bốc lên từ căn nhà bên trong khu đất rộng hơn 1.000 m², được rào kín bằng tường gạch và lưới sắt. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội. Lo sợ cháy lan, các hộ dân và xưởng sản xuất liền kề đã dùng vòi nước làm mát xung quanh và gọi lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ khu vực 20 điều nhiều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường khống chế đám cháy, ngăn không để lan rộng.

Theo người dân, chủ khu đất thường thu gom cây khô về chất thành đống để nấu bếp, nuôi gia súc. Thời điểm xảy ra cháy, người đàn ông này đi ra ngoài nên may mắn không có thương vong. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi căn nhà tôn khung sắt, khung gỗ và khu vực chăn nuôi bên trong.

Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.