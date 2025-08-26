Bắt nghi phạm 'tung cước' giữa phố khiến tài xế taxi công nghệ gãy sống mũi

TPO - Trong lúc tài xế đang gọi bảo hiểm hỗ trợ, Đức bất ngờ lao tới, liên tục tung đấm vào mặt anh T. khiến nạn nhân chảy máu dữ dội, gãy sống mũi. Sau khi gây án, đối tượng lạnh lùng bỏ mặc nạn nhân và rời khỏi hiện trường.

Ngày 26/8, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Đức (26 tuổi, quê Phú Thọ) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Đức chính là kẻ tấn công dã man một tài xế taxi công nghệ, khiến nạn nhân gãy sống mũi ngay trên đường Trường Chinh, phường Bảy Hiền, TPHCM.

Hình ảnh ghi lại vụ việc

Theo điều tra, khoảng 23 giờ 45 ngày 16/8, anh N.V.T. (30 tuổi) đang chở khách thì va chạm nhẹ với xe máy điện do Đức điều khiển. Cú ngã khiến Đức văng xuống đường. Thấy vậy, anh T. dừng xe, xuống đỡ Đức và dìu vào lề để đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, trong lúc tài xế đang gọi bảo hiểm hỗ trợ, Đức bất ngờ lao tới, liên tục tung đấm vào mặt anh T. khiến nạn nhân chảy máu dữ dội, gãy sống mũi. Sau khi gây án, đối tượng lạnh lùng bỏ mặc nạn nhân và rời khỏi hiện trường.

Sáng hôm sau, tài xế T. đến Công an phường Bảy Hiền trình báo. Nhận định vụ việc nghiêm trọng, Công an phường phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) khẩn trương vào cuộc. Đến tối 18/8, sau gần hai ngày truy lùng, trinh sát đã lần ra nơi ẩn náu và bắt giữ Đức.

Đức tại cơ quan điều tra

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghi phạm theo quy định pháp luật.