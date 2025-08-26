Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lần đầu tổ chức thi bằng lái xe tại đặc khu Côn Đảo

TPO - Ngày 25/8, hơn 700 người dân Côn Đảo tham gia kỳ sát hạch lái xe máy hạng A1 và A ngay tại địa phương. Đây là lần đầu tiên kỳ sát hạch lái xe được tổ chức tại đặc khu này.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM, toàn bộ sân sát hạch, máy móc và thiết bị chấm thi tự động đã được đưa ra Côn Đảo, đảm bảo quy trình khoa học, minh bạch và ứng dụng công nghệ hiện đại.

z6942505875163-ece850efa533ea9afc1c9b472dfff091.jpg

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó trưởng Phòng CSGT cho biết: “Từ nay, người dân Côn Đảo không còn phải tốn kém thời gian, chi phí di chuyển vào đất liền để dự thi. Hồ sơ trúng tuyển sẽ được cập nhật ngay trên hệ thống VNeID, có thể sử dụng trước khi nhận bằng cứng”.

Việc tổ chức sát hạch ngay tại đảo được đánh giá là bước đi kịp thời sau khi Côn Đảo chính thức trở thành đặc khu trực thuộc TPHCM từ ngày 1/7/2025, với dân số dự kiến hơn 10.000 người.

z6942505859193-83c4acf7a419a6e57bfddd897e4aa1f2.jpg
Thí sinh ở Côn Đảo tham gia làm bài thi

Tính từ ngày 1/3 đến nay, Công an TPHCM đã tổ chức 404 kỳ sát hạch lái xe cho trên 200.000 thí sinh, trong đó có 118.000 người đạt yêu cầu. Riêng kỳ thi ở Côn Đảo đánh dấu nỗ lực mở rộng dịch vụ công trực tiếp đến vùng xa, góp phần giải quyết triệt để tình trạng tồn đọng hồ sơ thi bằng lái xe.

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
