Xã hội

Google News

Xe ba gác 'cõng' ô tô, tài xế lĩnh phạt 10 triệu đồng

Nguyễn Dũng
TPO - Người đàn ông dùng xe ba gác chở nguyên chiếc ô tô cũ cồng kềnh trên đường phố TPHCM vừa bị CSGT phạt nặng, đồng thời tịch thu phương tiện.

Ngày 25/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM cho biết người đàn ông chở nguyên chiếc ô tô trên xe ba gác đã bị xử phạt 10 triệu đồng. Chiếc xe ba gác cũng bị tạm giữ và tiến hành thủ tục tịch thu do không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn giao thông.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh xe ba gác chở “xác” ô tô choáng gần hết mặt đường trên đường Thạnh Xuân 52 (phường Thới An, TPHCM), gây ùn tắc giao thông và nguy hiểm cho người đi đường.

Hình ảnh xe ba gác "cõng" ô tô

Ngay sau khi xác minh, Đội CSGT Bình Triệu đã mời tài xế L.C.T. (40 tuổi, quê Thanh Hóa) lên làm việc. Ông T. thừa nhận hành vi, cho biết chỉ mua chiếc xe cũ cách nhà khoảng 300 m và vì món hàng quá cồng kềnh nên ông quyết định chở nguyên chiếc thay vì tháo rời.

Lực lượng chức năng xác định ông T. vi phạm 3 lỗi gồm chở hàng vượt quá khổ giới hạn, gây cản trở giao thông; Điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe; phương tiện không có giấy tờ hợp pháp

Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng mức phạt lên tới 10 triệu đồng. Ngoài ra, chiếc xe ba gác cũng bị tạm giữ và tiến hành thủ tục tịch thu do không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn giao thông.

Vụ việc một lần nữa cảnh báo tình trạng nhiều người tùy tiện sử dụng xe ba gác chở hàng cồng kềnh, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Nguyễn Dũng
