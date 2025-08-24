Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bé trai 10 tuổi mất liên lạc với gia đình sau khi rời nhà trọ ở TPHCM

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Qua hình ảnh camera an ninh gần khu trọ, Cảnh được nhìn thấy rời khỏi nhà, đi bộ một mình và sau đó không trở về. Khi đi, bé mặc bộ đồ thun màu đỏ, áo sát nách và có mang theo điện thoại nhưng không có thẻ SIM nên không thể liên lạc.

.

Ngày 24/8, Công an phường Đông Hưng Thuận, TPHCM cho biết đã tiếp nhận trình báo của gia đình về việc bé trai 10 tuổi mất liên lạc nhiều ngày qua.

Người trình báo là anh Bùi Văn Thiên (29 tuổi), cha của em Nguyễn Minh Cảnh (10 tuổi). Theo anh Thiên, chiều 22/8, vợ chồng anh đi làm về nhà trọ trên đường Tân Thới Nhất 12 thì không thấy con trai ở nhà. Gia đình lập tức tìm kiếm và đến hỏi thăm người thân nhưng không ai biết tung tích của bé.

img-5058.jpg

Qua hình ảnh camera an ninh gần khu trọ, bé Cảnh được nhìn thấy rời khỏi nhà lúc hơn 14h cùng ngày. Bé đi bộ một mình và sau đó không trở về. Khi đi, bé mặc bộ đồ thun màu đỏ, áo sát nách và có mang theo điện thoại nhưng không có thẻ SIM nên không thể liên lạc.

Anh Thiên cho biết, bé Cảnh nghỉ học từ lớp 1, thường ngày chỉ quanh quẩn ở phòng trọ, ít khi đi xa. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng chưa có kết quả nên rất lo lắng và đang nhờ công an hỗ trợ.

Ai biết thông tin về bé Nguyễn Minh Cảnh, xin liên hệ qua số điện thoại 0934.003.401 (anh Thiên).

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
#Mất tích #Trẻ em #Công an #An Phú Đông #Camera #Người dân

Xem thêm

Cùng chuyên mục