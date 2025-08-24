Bé trai 10 tuổi mất liên lạc với gia đình sau khi rời nhà trọ ở TPHCM

TPO - Qua hình ảnh camera an ninh gần khu trọ, Cảnh được nhìn thấy rời khỏi nhà, đi bộ một mình và sau đó không trở về. Khi đi, bé mặc bộ đồ thun màu đỏ, áo sát nách và có mang theo điện thoại nhưng không có thẻ SIM nên không thể liên lạc.

Ngày 24/8, Công an phường Đông Hưng Thuận, TPHCM cho biết đã tiếp nhận trình báo của gia đình về việc bé trai 10 tuổi mất liên lạc nhiều ngày qua.

Người trình báo là anh Bùi Văn Thiên (29 tuổi), cha của em Nguyễn Minh Cảnh (10 tuổi). Theo anh Thiên, chiều 22/8, vợ chồng anh đi làm về nhà trọ trên đường Tân Thới Nhất 12 thì không thấy con trai ở nhà. Gia đình lập tức tìm kiếm và đến hỏi thăm người thân nhưng không ai biết tung tích của bé.

Qua hình ảnh camera an ninh gần khu trọ, bé Cảnh được nhìn thấy rời khỏi nhà lúc hơn 14h cùng ngày. Bé đi bộ một mình và sau đó không trở về. Khi đi, bé mặc bộ đồ thun màu đỏ, áo sát nách và có mang theo điện thoại nhưng không có thẻ SIM nên không thể liên lạc.

Anh Thiên cho biết, bé Cảnh nghỉ học từ lớp 1, thường ngày chỉ quanh quẩn ở phòng trọ, ít khi đi xa. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng chưa có kết quả nên rất lo lắng và đang nhờ công an hỗ trợ.

Ai biết thông tin về bé Nguyễn Minh Cảnh, xin liên hệ qua số điện thoại 0934.003.401 (anh Thiên).