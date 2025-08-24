Xe tải 'húc' nhau gây kẹt xe nghiêm trọng trên đường Đỗ Mười

TPO - Sáng 24/8, trên đường Đỗ Mười (quốc lộ 1 cũ), đoạn gần ngã tư Gò Dưa, phường Tam Bình, TP Thủ Đức cũ đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe tải, gây ùn tắc giao thông kéo dài trong nhiều giờ.

Thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, xe tải biển số 61E-017.67 lưu thông hướng từ cầu vượt Sóng Thần đi An Sương đã tông vào đuôi xe tải biển số 50E-171.97 đang dừng do sự cố.

Hiện trường vụ tai nạn



Cú va chạm mạnh khiến xe 50E mất lái, lao vào dải phân cách rồi lật ngang đường.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, cabin xe 61E bị biến dạng, còn xe 50E nằm chắn ngang, đè lên dải phân cách. Rất may vụ việc không gây thương vong về người do thời điểm xảy ra tai nạn ít phương tiện lưu thông.

Lực lượng CSGT cùng Công an phường Tam Bình nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường. Tuy nhiên, sự cố khiến giao thông trên tuyến đường Đỗ Mười bị kẹt xe nghiêm trọng, kéo dài...

Ùn tắc kéo dài trên đường Đỗ Mười

Đến hơn 10h, hiện trường vụ tai nạn mới được giải tỏa, giao thông dần ổn định trở lại.