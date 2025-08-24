Xe tải 'húc' nhau gây kẹt xe nghiêm trọng trên đường Đỗ Mười

Thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, xe tải biển số 61E-017.67 lưu thông hướng từ cầu vượt Sóng Thần đi An Sương đã tông vào đuôi xe tải biển số 50E-171.97 đang dừng do sự cố.
Cú va chạm mạnh khiến xe 50E mất lái, lao vào dải phân cách rồi lật ngang đường.
Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, cabin xe 61E bị biến dạng, còn xe 50E nằm chắn ngang, đè lên dải phân cách. Rất may vụ việc không gây thương vong về người do thời điểm xảy ra tai nạn ít phương tiện lưu thông.
Lực lượng CSGT cùng Công an phường Tam Bình nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường. Tuy nhiên, sự cố khiến giao thông trên tuyến đường Đỗ Mười bị kẹt xe nghiêm trọng, kéo dài...
Đến hơn 10h, hiện trường vụ tai nạn mới được giải tỏa, giao thông dần ổn định trở lại.