TP.HCM: Xe tải biến dạng sau cú tông trụ đèn giao thông, tài xế thoát chết trong gang tấc

TPO - Tối 23/8, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Phạm Văn Đồng (TP.HCM) khi xe tải chở vật liệu xây dựng lao thẳng vào trụ đèn tín hiệu giao thông, đầu xe biến dạng. Rất may, tài xế được người dân hỗ trợ thoát ra ngoài kịp thời.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ cùng ngày, xe tải biển số 61K-624.20 lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, hướng từ Kha Vạn Cân đi cầu Bình Lợi. Khi đến giao lộ Phạm Văn Đồng – Hiệp Bình (phường Hiệp Bình), bất ngờ có một xe máy vượt tốc độ cao cắt mặt.



Lúc này, tài xế xe tải đánh lái né tránh thì va chạm với xe máy biển số 59X3-361.63, sau đó tông thẳng vào trụ đèn tín hiệu mới dừng lại.

Hình ảnh vụ tai nạn

Cú va chạm khiến một người đi xe máy bị thương nhẹ, được người dân hỗ trợ tại chỗ. Riêng người điều khiển xe máy vượt ẩu đã rời khỏi hiện trường ngay sau vụ việc.

Tại hiện trường, đầu xe tải bị biến dạng, kính chắn gió vỡ vụn, nhiều mảnh vỡ rơi vãi trên mặt đường. Chiếc xe máy bị hất ngã nằm chắn ngang làn đường. Rất may, tài xế xe tải thoát chết trong gang tấc, được người đi đường hỗ trợ đưa ra khỏi xe.

Clip ghi lại hiện trường vụ tại nạn

Nhận tin báo, lực lượng CSGT Hàng Xanh (PC08) đã có mặt xử lý hiện trường, điều tiết giao thông, đồng thời trích xuất camera để điều tra nguyên nhân và truy tìm người điều khiển xe máy liên quan.