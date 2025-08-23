Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

TP.HCM: Xe tải biến dạng sau cú tông trụ đèn giao thông, tài xế thoát chết trong gang tấc

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tối 23/8, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Phạm Văn Đồng (TP.HCM) khi xe tải chở vật liệu xây dựng lao thẳng vào trụ đèn tín hiệu giao thông, đầu xe biến dạng. Rất may, tài xế được người dân hỗ trợ thoát ra ngoài kịp thời.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ cùng ngày, xe tải biển số 61K-624.20 lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, hướng từ Kha Vạn Cân đi cầu Bình Lợi. Khi đến giao lộ Phạm Văn Đồng – Hiệp Bình (phường Hiệp Bình), bất ngờ có một xe máy vượt tốc độ cao cắt mặt.

Lúc này, tài xế xe tải đánh lái né tránh thì va chạm với xe máy biển số 59X3-361.63, sau đó tông thẳng vào trụ đèn tín hiệu mới dừng lại.

img-5042.jpg
Hình ảnh vụ tai nạn

Cú va chạm khiến một người đi xe máy bị thương nhẹ, được người dân hỗ trợ tại chỗ. Riêng người điều khiển xe máy vượt ẩu đã rời khỏi hiện trường ngay sau vụ việc.

Tại hiện trường, đầu xe tải bị biến dạng, kính chắn gió vỡ vụn, nhiều mảnh vỡ rơi vãi trên mặt đường. Chiếc xe máy bị hất ngã nằm chắn ngang làn đường. Rất may, tài xế xe tải thoát chết trong gang tấc, được người đi đường hỗ trợ đưa ra khỏi xe.

Clip ghi lại hiện trường vụ tại nạn

Nhận tin báo, lực lượng CSGT Hàng Xanh (PC08) đã có mặt xử lý hiện trường, điều tiết giao thông, đồng thời trích xuất camera để điều tra nguyên nhân và truy tìm người điều khiển xe máy liên quan.

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
#Xe tải #Tai nạn giao thông #Đèn giao thông #Tài xế #Thoát chết #Xe máy #CSGT

Xem thêm

Cùng chuyên mục