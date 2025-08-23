TPHCM: Xe đưa rước công nhân va chạm xe máy, một cháu nhỏ tử vong

TPO - Tối 22/8, Công an phường Tân Tạo phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Lê Đức Anh (TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày, dòng xe lưu thông trên đường Lê Đức Anh hướng từ vòng xoay An Lạc đi An Sương. Khi đến khu vực bên hông cầu vượt Tỉnh lộ 10 (phường Tân Tạo, TP.HCM), xe đưa rước công nhân mang biển số 50H-717.xx đã va chạm với xe máy biển số 69B1-022.xx do một người đàn ông điều khiển, chở theo hai cháu nhỏ.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú va chạm khiến bé trai 2 tuổi tử vong tại chỗ, người đàn ông cùng cháu nhỏ còn lại bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần đó.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phong tỏa toàn bộ tuyến đường Lê Đức Anh hướng đi An Sương để phục vụ công tác điều tra.

Một số nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trời đang mưa lớn. Người đàn ông được cho là vừa đón cháu đi học về thì bất ngờ gặp nạn.

Công an hiện đã trích xuất camera an ninh quanh khu vực để làm rõ nguyên nhân vụ việc.