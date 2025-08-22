Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Bắt nghi phạm phóng hỏa phòng trọ ở TPHCM

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
TPO - Ngày 22/8, Công an phường Thủ Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM cho biết đã bắt giữ N.Q.H (52 tuổi, ngụ TP HCM) – nghi phạm liên quan vụ phóng hỏa phòng trọ trên đường Hồ Văn Tư (phường Thủ Đức), khiến hai người bị thương.

Tại cơ quan công an, H. cho biết do mâu thuẫn tình cảm với bà H. (50 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) nên đã ra tay đốt phòng trọ.

z6929666097960-3042cd0ac320065aabb4f3dee673b83a.jpg
Nhà trọ kết hợp quán cà phê nơi xảy ra vụ việc

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ trưa 21/8, do mâu thuẫn tình cảm với bà H. (50 tuổi, quê Đồng Nai), H. mang theo chai xăng đến phòng trọ kiêm quán cà phê nơi bà H. đang ở cùng ông N. (55 tuổi, quê Bến Tre).

Thấy xe máy bà H. dựng trước phòng trọ, ông H. chốt cửa từ bên ngoài rồi ném chai xăng đã chuẩn bị trước đó vào bên trong nhằm đốt phòng trọ.

Phát hiện sự việc, người dân kịp thời phá cửa đưa bà H. và ông N. ra ngoài. Cả hai bị bỏng ở chân, được đưa đi cấp cứu và hiện sức khỏe đã ổn định.

Sau khi gây án, ông H. bỏ chạy, lấy trộm một xe máy đang cắm sẵn chìa khóa trên đường để tẩu thoát. Đến khuya cùng ngày, công an đã lần theo dấu vết, bắt giữ H. khi đối tượng đang lẩn trốn tại một khách sạn ở xã Long Hải (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ).

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
#phóng hỏa #Thủ Đức #nghi phạm #bỏng #bắt giữ #bạo lực tình cảm #điều tra #TPHCM

