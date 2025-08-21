Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Cảnh sát giao thông TPHCM vào trại giam tuyên truyền pháp luật cho phạm nhân chuẩn bị được đặc xá

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hoạt động này không chỉ cung cấp kiến thức pháp luật cần thiết mà còn giúp những người sắp trở về cộng đồng nâng cao ý thức, tránh tái phạm, chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để họ tự tin hòa nhập, sống có trách nhiệm và tuân thủ pháp luật sau khi được đặc xá.

Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Phòng CSGT đã phối hợp cùng Trại giam An Phước (xã An Thái, TP.HCM) tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho các phạm nhân đang được đề nghị đặc xá dịp Quốc khánh 2/9.

z6930229515398-b530cc7851d97eb2efcbc7cf66c6c7f7.jpg
Cán bộ CSGT tuyên truyền cho phạm nhân

Chương trình diễn ra tại 4 phân trại hôm 20/8, với hơn 300 phạm nhân tham gia. Đây là những người có quá trình cải tạo tốt, nỗ lực rèn luyện và được xem xét đặc xá.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ CSGT đã giới thiệu những điểm mới trong Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, cũng như quy định trừ điểm và phục hồi điểm giấy phép lái xe. Ngoài ra, nhiều đoạn video thực tế về các tình huống nguy hiểm khi tham gia giao thông cũng được phân tích, giúp phạm nhân dễ hình dung và rút ra bài học.

Đặc biệt, CSGT còn nêu rõ các vụ việc vi phạm giao thông bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) – khi gây hậu quả nghiêm trọng như làm chết người, gây thương tích nặng hoặc thiệt hại lớn về tài sản.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT nhằm giúp người chấp hành xong án phạt tù (người được đặc xá) cập nhật được các quy định mới, đặc biệt là các quy tắc giao thông, từ đó hình thành ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông trong thời gian tới, góp phần phòng tránh tai nạn giao thông và các hành vi vi phạm khác; đồng thời, tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù (người được đặc xá) tự tin hòa nhập với cộng đồng.

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
#giao thông TPHCM #phạm nhân đặc xá #tuyên truyền pháp luật #giao thông đường bộ #cảnh sát giao thông #quy định luật mới #an toàn giao thông

