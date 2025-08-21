Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

TPHCM cấm đường trung tâm từ 22/8, người dân cần biết để lưu thông

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
TPO - Từ ngày 22 -23/8, TPHCM sẽ tạm cấm một số tuyến đường trung tâm để phục vụ hoạt động đi bộ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam.

Theo thông báo từ Phòng CSGT Công an TPHCM tối 20/8, từ 0h ngày 22/8 đến 15h ngày 23/8, đường Lê Duẩn đoạn từ Pasteur đến Công xã Paris sẽ tạm ngưng các phương tiện lưu thông. Lộ trình thay thế được khuyến cáo như sau: Hướng từ Pasteur đi Hai Bà Trưng: Pasteur - Alexandre De Rhodes - Phạm Ngọc Thạch - Lê Duẩn - Hai Bà Trưng.

24-17252857889041921833237.jpg

Hướng từ Công xã Paris đi Pasteur: Công xã Paris - Phạm Ngọc Thạch - Alexandre De Rhodes - Pasteur.

Bên cạnh đó, vào sáng ngày 23/8, các phương tiện cũng sẽ bị hạn chế trên một số tuyến đường để phục vụ chương trình đi bộ hữu nghị, diễn ra từ 6h đến 7h sáng. Lộ trình đi bộ sẽ đi qua các tuyến đường: Lê Duẩn - Công xã Paris - Đồng Khởi - Lê Thánh Tôn - Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng, và kết thúc tại Công viên bến Bạch Đằng.

Phòng CSGT lưu ý người dân nên chủ động lựa chọn các hướng di chuyển phù hợp, hạn chế lưu thông vào các tuyến đường nêu trên trong thời gian diễn ra sự kiện.

Người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực này cần giảm tốc độ, chú ý quan sát và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng chức năng hoặc hệ thống biển báo giao thông.

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
