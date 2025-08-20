Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Giám đốc công ty thu gom rác chỉ đạo đổ trộm hơn 600 tấn rác thải

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
TPO - Ngày 20/8, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên – Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Phương Đông Building cùng nhân viên Trần Quốc Tuấn về tội “Gây ô nhiễm môi trường” theo khoản 3, Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, rạng sáng 15/8, lực lượng chức năng phát hiện xe tải của công ty này đổ chất thải trực tiếp xuống thửa đất số 308, xã Long Hải. Tại hiện trường, một khu vực rộng khoảng 4.800 m² đã bị tập kết lượng lớn rác thải bốc mùi hôi thối, rỉ nước, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Theo kết quả điều tra, Công ty Phương Đông Building được giao nhiệm vụ thu gom rác tại xã Tam An (nay là Long Điền) và vận chuyển đến khu xử lý tại Phú Mỹ. Tuy nhiên, từ tháng 4/2025, Nguyên đã chỉ đạo Tuấn lợi dụng việc này để đổ trộm rác tại xã Long Hải, sau đó thuê xe ben chở đi nơi khác nhằm che giấu.

Hành vi này từng bị UBND huyện Long Đất (cũ) xử phạt hành chính 65 triệu đồng vào tháng 4/2025 và yêu cầu khắc phục, nhưng công ty vẫn tái phạm.

Kết quả kiểm tra ngày 16/8 cho thấy, lượng rác thải tại hiện trường là chất thải rắn sinh hoạt, với khối lượng hơn 600 tấn, diện tích đổ thải khoảng 2.000 m².

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
