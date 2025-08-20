GS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo làm Chủ tịch Hội đồng Đại học Kinh tế TPHCM

Ngày 19/8, Đại học Kinh tế TPHCM phát đi thông báo về việc Bộ GD&ĐT vừa ký các quyết định công nhận Hội đồng trường nhà trường.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký Quyết định số 2318/QĐ-BGDĐT về việc công nhận Hội đồng đại học, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) nhiệm kỳ 2025 – 2030 với 27 thành viên.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Khắc Quốc Bảo - Chủ tịch Hội đồng đại học, Đại học Kinh tế TPHCM nhiệm kỳ 2025 - 2030

Trong số 27 thành viên Hội đồng đại học, ngoài cán bộ giảng viên của trường, thành phần còn có lãnh đạo nhiều cơ quản lý nhà nước, doanh nghiệp, trong đó đáng chú ý có ông Nguyễn Thành Phong - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Nguyên Chủ tịch UBND TPHCM.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cũng ký Quyết định số 2319/QĐ-BGDĐT công nhận GS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế TPHCM giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Đại học Kinh tế TPHCM nhiệm kỳ 2025 – 2030.

GS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo sinh năm 1979, quê quán Hà Nội. Ông tốt nghiệp Tiến sĩ kinh tế, ngành Tài chính – Ngân hàng năm 2009 và được phong hàm Phó giáo sư năm 2015. Năm 2023, ông được công nhận và bổ nhiệm học hàm Giáo sư. Tính đến nay, Giáo sư Bảo đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý giáo dục đại học.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch Hội đồng đại học, Đại học Kinh tế TPHCM nhiệm kỳ 2025 – 2030, Giáo sư Bảo đã trải qua nhiều vị trí công tác như: Trưởng khoa Tài Chính (năm 2016); Trưởng phòng Đào tạo (năm 2020); Phó hiệu trưởng Trường Công nghệ & Thiết kế thuộc Đại học Kinh tế TPHCM (năm 2021); Phó hiệu trưởng và sau đó là Phó Giám đốc Đại học Kinh tế TPHCM (năm 2022).

Tháng 6 năm 2025, tại Đại hội Đảng bộ Đại học Kinh tế TPHCM nhiệm kỳ 2025 – 2030, Giáo sư Nguyễn Khắc Quốc Bảo được bầu làm Bí thư đảng ủy.

Gần 50 năm xây dựng và phát triển, Đại học Kinh tế TPHCM đã khẳng định vị thế là một đại học công lập trọng điểm quốc gia, phát triển theo mô hình Đại học đa ngành, đa lĩnh vực với quy mô đào tạo hơn 30.000 người học các bậc, hệ mỗi năm. Với nỗ lực tiên phong trong đổi mới giáo dục, nghiên cứu khoa học và đóng góp xã hội, UEH đã liên tục vươn xa trên bản đồ học thuật với những thành tựu đáng kể: Top 136 Đại học tốt nhất Châu Á, Top 501 Đại học thế giới (THE), Top 301+ Châu Á (QS Asia) và Top 301–400 toàn cầu theo đóng góp cho 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc,…