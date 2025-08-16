Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Nam sinh viên tử vong, bị xe ben kéo lê hơn một km

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chỉ trong tối 15/8, tại TPHCM diễn ra hai vụ tai nạn giao thông, trong đó có nam sinh viên học năm 4 một trường đại học ở TP.HCM va chạm với xe ben trên đường Phan Văn Hớn, xã Bà Điểm, TP.HCM bị kéo lê hơn 1km, thi thể biến dạng.

Sáng 16/8, Công an xã Bà Điểm đang phối hợp với Công an TP.HCM điều tra, làm rõ vụ tai nạn trên địa bàn xảy ra tối 15/8.

Cụ thể, nam sinh viên đi xe máy di chuyển từ hướng ngã ba Giồng đi xã Bà Điểm. Khi đến đoạn gần cầu Bà Mãnh, xã Bà Điểm thì xảy ra va chạm với xe ben (chưa rõ biển số).

533105035-122240074598022771-2227812361445350793-n.jpg
Hiện trường vụ tai nạn giữa xe máy với xe ben

Hậu quả, nam thanh niên bị kéo lê hơn 1km, thi thể biến dạng.

Điều tra ban đầu, nam sinh viên tên H. đang học năm 4 một trường đại học trên đại bàn TP.HCM.

Cũng trong tối 15/8, rạng sáng 16/8, một tài xế chạy xe máy ngược chiều trên cầu vượt Ngã Tư Ga (TP.HCM) đã gây ra vụ tai nạn liên hoàn, khiến hai người phải nhập viện cấp cứu và một người khác bị thương nhẹ.

z6911760964883-66986fa2c5d16425f463d606cb280574.jpg
Hiện trường vụ tai nạn xe máy đâm nhau liên hoàn

Tại hiện trường, vụ tai nạn đã làm hư hỏng hai xe máy, trong đó có một xe của tài xế công nghệ. Một số nhân chứng cho biết, chiếc xe máy chạy ngược chiều đi với tốc độ cao, tông trực diện vào xe của tài xế công nghệ đang đi đúng làn đường.

Hiện vụ việc đang được Đội CSGT Bình Triệu (Phòng CSGT Công an TP.HCM) và Công an phường An Phú Đông điều tra, làm rõ, đồng thời kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích của tài xế gây tai nạn.

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
#TPHCM #tai nạn giao thông #sinh viên #xe ben #tai nạn đường bộ #tai nạn chết người #điều tra tai nạn

