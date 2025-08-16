Bắt nghi phạm dùng gối sát hại cụ bà 80 tuổi

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hương Chi
TPO - Sau khi giết chết cụ bà, nghi phạm trốn khỏi hiện trường, sau đó công an phát hiện và bắt giữ. Trước đó, người thân nghĩ nạn nhân tử vong do tuổi cao bị đột quỵ, nhưng sau khi xem camera thì phát hiện sự thật bất ngờ.

Nguồn tin Tiền Phong cho biết, Công an TPHCM đã bắt giữ được nghi phạm liên quan đến vụ cụ bà tử vong trong quán cơm trên đường ĐT.747.

Nghi phạm được xác định là người đàn ông tên L. (62 tuổi), làm nhân viên bảo vệ gần nhà của nạn nhân tại khu phố Uyên Hưng 5, phường Tân Uyên (TPHCM).

Bước đầu, cơ quan chức năng làm rõ động cơ gây án của L. là do nợ nần. L. phát hiện cụ bà ở nhà một mình nên nảy sinh ý định đột nhập, cướp tài sản.

Tối 14/8, nghi phạm ăn mặc kín đáo, đội mũ, che mặt rồi đột nhập vào nhà cụ bà phía sau quán cơm. Tại đây, thấy cụ bà đang nằm xem tivi, nghi phạm đã ra tay sát hại, rồi lục lọi tìm tài sản nhưng trong nhà không có đồ giá trị.

Hiện trường trước và sau khi cụ bà bị giết chết (Ảnh: cắt từ camera)

Như Tiền Phong đã đưa tin, tại quán cơm P.Y trên đường ĐT.747 (phường Tân Uyên, TPHCM), cụ bà 80 tuổi được phát hiện tử vong trên ghế.

Thời điểm mới phát hiện, người thân nghĩ nạn nhân có thể tử vong do đột quỵ khi đang nằm trên ghế. Tuy nhiên, sau khi xem lại camera an ninh trong nhà, họ phát hiện cụ bà tử vong do sát hại.

Theo hình ảnh từ camera ghi lại, khi cụ bà đang nằm trên ghế thì người đàn ông xuất hiện từ phía sau lưng. Người này dùng vật giống gối bông, áp vào vùng mặt cụ bà. Nạn nhân vùng vẫy cho đến khi không còn nhúc nhích, nghi phạm trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Uyên nhanh chóng đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan và truy bắt nghi phạm.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Hương Chi
#nghi phạm #sát hại #cụ bà #camera #giết người #Tân Uyên #TPHCM #ĐT.747

