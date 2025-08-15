Bắt nhanh đối tượng cướp giật tài sản của du khách nước ngoài ở Đà Nẵng

TPO - Chưa đầy 4 giờ truy xét, công an bắt nhanh đối tượng cướp giật tài sản của du khách người nước ngoài ở Đà Nẵng

Ngày 15/8, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng công an phường An Hải vừa bắt đối tượng Nguyễn Thanh Vân (25 tuổi, trú tại K57/25 Trương Định, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thanh Vân tại cơ quan công an. Ảnh CA

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 14/8, anh Lee Joo Ho (33 tuổi, trú tại 112 đường Trần Đức Thông, TP. Đà Nẵng) đang đi bộ trên đường Dương Đình Nghệ thì bất ngờ bị một đối tượng xe máy áp sát, giật chiếc túi xách đang cầm trên tay rồi bỏ chạy. Bên trong túi xách có một điện thoại iPhone 14 Pro Max và 8 triệu đồng tiền mặt.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, anh Lee Joo Ho đã nhanh chóng đến Công an phường An Hải để trình báo. Lãnh đạo công an phường chỉ đạo Tổ Phòng chống tội phạm phối hợp với Cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn, Cảnh sát trật tự, Phản ứng nhanh nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương rà soát hiện trường, thu thập thông tin, trích xuất hệ thống camera an ninh để xác minh thông tin, khoanh vùng đối tượng.

Chưa đầy 4 tiếng đồng hồ sau, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Vân. Tang vật thu giữ gồm 1 điện thoại iPhone 14 Pro Max, 1 xe máy SH sử dụng trong vụ cướp giật.

Để kịp thời động viên, khích lệ tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm, sáng ngày 15/8, Đảng ủy - UBND phường An Hải đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho tập thể Công an phường vì thành tích khám phá nhanh vụ án.

Hiện, Công an phường An Hải đang tiếp tục đấu tranh, thu hồi toàn bộ tài sản bị cướp giật, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.