Pháp luật

Dùng dao uy hiếp cán bộ viễn thông cướp tài sản

Nguyễn Duy Chiến
TPO - Khi đang tiến hành trộm cắp tài sản tại Trạm viễn thông Quân đội Viettel, đối tượng Ma Duy Nhất bị phát hiện đã dùng dao uy hiếp cán bộ trực ban và cướp luôn điện thoại di động của nạn nhân.

Ngày 14/8, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị điều tra đã phối hợp với Công an các tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ninh bắt giữ thành công đối tượng Ma Duy Nhất (SN 1994), trú tại xóm Kèn Dương, xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên để làm rõ hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Ma Duy Nhất tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 31/7/2025, trong quá trình đi kiểm tra kỹ thuật tại Trạm phát sóng Viettel tại thôn Hoà An, xã Thái Bình, tỉnh Lạng Sơn, anh L.V.H nhân viên kỹ thuật phát hiện đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản tại trạm phát sóng. Khi bị phát hiện, đối tượng đã dùng dao uy hiếp anh H yêu cầu không được trình báo và phải đưa điện thoại di động cho hắn. Sau khi chiếm đoạt tài sản, Ma Duy Nhất dùng xe mô tô bỏ trốn khỏi hiện trường, lang bạt đi qua Quảng Ninh, Bắc Ninh.

Nhận được tin báo, Công an xã Thái Bình đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn xin ý kiến chỉ đạo và phối hợp với các phòng nghiệp vụ tiến hành truy bắt đối tượng. Sau hơn một ngày truy bắt, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng khi đang lẩn trốn tại phòng trọ thuộc Tổ 8C, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh cùng tang vật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

