Nam sinh mua 'hàng nóng' trên TikTok để giải quyết mâu thuẫn

Phạm Trường
TPO - Nam thanh niên 16 tuổi ở Hà Tĩnh lên mạng xã hội đặt mua dao, kiếm, súng tự chế để đe dọa, giải quyết mâu thuẫn với bạn bè thì bị cảnh sát phát hiện, ngăn chặn.

Ngày 13/8, thông tin từ Công an xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đã phát hiện, ngăn chặn học sinh dùng nhiều hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn.

Tối hai hôm trước (11/8), trong quá trình tổ chức tuần tra trên địa bàn, Công an xã Kỳ Hoa nhận được thông tin về việc nam sinh H.N.Đ. (16 tuổi, trú tại xã Kỳ Hoa) có mâu thuẫn với H.T.H. (15 tuổi, trú phường Sông Trí).

Nhiều ''hàng nóng" nam sinh H. giao nộp cho cơ quan công an.

H. đã hẹn Đ. ra khu vực bờ kè thôn Hoa Đông, xã Kỳ Hoa để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Cơ quan công an đã triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường, ngăn chặn vụ việc và mời H. về trụ sở làm việc. Nam thanh niên 15 tuổi sau đó giao nộp nhiều hung khí như dao mác, dao bầu, kiếm, 2 súng ná cao su và một khẩu súng nhựa tự chế.

H. khai nhận đã đặt mua số hung khínày qua nền tảng mạng xã hội TikTok nhằm "ra oai" và dọa bạn cùng trang lứa.

Công an xã Kỳ Hoa đã phối hợp với Công an phường Sông Trí lập hồ sơ quản lý đối với H.T.H., đồng thời phối hợp gia đình và nhà trường quản lý, răn đe, giáo dục.

Phạm Trường
