Nhóm ‘quái xế” mang hung khí, ném vỏ bia vào nhà dân dù bỏ chạy vẫn không thoát

TPO - Trong đêm, nhóm “quái xế” mang theo dao, kiếm đã ném nhiều vỏ chai bia vào nhà dân rồi tìm cách phóng xe bỏ chạy nhưng cuối cùng vẫn không thoát.

Ngày 10/8, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ nhóm 6 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Kha (SN 2005); Nguyễn Văn Trọng (SN 2008); Phan Ngọc Bảo (SN 2006); H.V.T.P (SN 2010), cùng trú tại xã Văn Kiều; Hoàng Đức Tài (SN 2008), trú xã Phúc Lộc và T.C.C (SN 2010) trú xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, tối 6/8, một nhóm đối tượng mang theo dao, kiếm và vỏ chai bia đi trên 3 xe mô tô trên quốc lộ 7C hướng từ xã Trung Lộc đi xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An. Khi qua địa bàn xã Thần Lĩnh, nhóm này đã ném nhiều vỏ chai bia vào nhà dân rồi phóng xe bỏ chạy.

Các đối tượng bị bắt giữ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 6 giờ tiếp nhận tin báo, Công an xã Thần Lĩnh và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp Công an các xã Văn Kiều, Phúc Lộc bắt giữ 6 đối tượng nói trên về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tang vật thu, tạm giữ gồm 2 xe mô tô không gắn biển số; 1 dao phóng lợn; 2 dao tự chế; 1 súng ná cao su; 6 điện thoại di động.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận thường tụ tập thành nhóm, sử dụng phương tiện xe mô tô, mang theo hung khí, chạy tốc độ cao trên các tuyến đường. Quá trình di chuyển, khi gặp người đi đường, nhóm này sẽ chặn xe gây hấn hoặc ném vỏ chai thủy tinh vào nhà người dân.

Công an tỉnh Nghệ An đang tiến hành củng cố tài liệu, xử lý nghiêm các đối tượng.