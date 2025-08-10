Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Nhóm ‘quái xế” mang hung khí, ném vỏ bia vào nhà dân dù bỏ chạy vẫn không thoát

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong đêm, nhóm “quái xế” mang theo dao, kiếm đã ném nhiều vỏ chai bia vào nhà dân rồi tìm cách phóng xe bỏ chạy nhưng cuối cùng vẫn không thoát.

Ngày 10/8, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ nhóm 6 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Kha (SN 2005); Nguyễn Văn Trọng (SN 2008); Phan Ngọc Bảo (SN 2006); H.V.T.P (SN 2010), cùng trú tại xã Văn Kiều; Hoàng Đức Tài (SN 2008), trú xã Phúc Lộc và T.C.C (SN 2010) trú xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, tối 6/8, một nhóm đối tượng mang theo dao, kiếm và vỏ chai bia đi trên 3 xe mô tô trên quốc lộ 7C hướng từ xã Trung Lộc đi xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An. Khi qua địa bàn xã Thần Lĩnh, nhóm này đã ném nhiều vỏ chai bia vào nhà dân rồi phóng xe bỏ chạy.

images2032632-h.jpg
Các đối tượng bị bắt giữ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 6 giờ tiếp nhận tin báo, Công an xã Thần Lĩnh và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp Công an các xã Văn Kiều, Phúc Lộc bắt giữ 6 đối tượng nói trên về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tang vật thu, tạm giữ gồm 2 xe mô tô không gắn biển số; 1 dao phóng lợn; 2 dao tự chế; 1 súng ná cao su; 6 điện thoại di động.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận thường tụ tập thành nhóm, sử dụng phương tiện xe mô tô, mang theo hung khí, chạy tốc độ cao trên các tuyến đường. Quá trình di chuyển, khi gặp người đi đường, nhóm này sẽ chặn xe gây hấn hoặc ném vỏ chai thủy tinh vào nhà người dân.

Công an tỉnh Nghệ An đang tiến hành củng cố tài liệu, xử lý nghiêm các đối tượng.

Thu Hiền
#quái xế #Nghệ An #hung khí #trật tự an toàn #bắt giữ #xe mô tô

Xem thêm

Cùng chuyên mục