Khống chế 'quái xế' bỏ chạy, tông xe vào cán bộ công an xã

TPO - Trong lúc tuần tra, một cán bộ công an xã Hòa Bình (TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) bị đối tượng vi phạm giao thông lao xe vào người, gây chấn thương nặng. Lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ bị thương.

Ngày 13/6/2025, Đại tá Nguyễn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đến thăm hỏi, động viên Đại uý Đỗ Đức Trung, cán bộ Công an xã Hoà Bình, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình sau khi bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 40 phút ngày 12/6, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại tuyến đường Chi Lăng (tổ 5, phường Quỳnh Lâm, TP. Hoà Bình), Tổ công tác liên ngành gồm lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an cấp xã đã phát hiện một trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, không đội mũ bảo hiểm.

Khi được yêu cầu dừng xe, đối tượng điều khiển phương tiện quay đầu bỏ chạy, đi ngược chiều, không chấp hành hiệu lệnh và đâm trực tiếp vào Đại úy Đỗ Đức Trung gây chấn thương nặng.

Sau khi sự việc xảy ra, Tổ công tác đã nhanh chóng khống chế đối tượng, bảo vệ hiện trường và đưa Đại úy Trung đi cấp cứu.

Theo chẩn đoán của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình, đồng chí Trung bị vỡ xương chẩm phải, tụ máu dưới da đầu vùng đỉnh phải và xây xước phần mềm ở tay, chân, hiện đang tiếp tục điều trị và theo dõi.

Tại buổi thăm hỏi, Đại tá Nguyễn Thành đã gửi lời động viên, chia sẻ sâu sắc tới Đại uý Đỗ Đức Trung và gia đình; đồng thời, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm trong khi thi hành nhiệm vụ.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng, đảm bảo đúng quy định và giữ vững kỷ cương pháp luật.