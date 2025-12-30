Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bà trùm ma tuý, giết người sa lưới sau gần 20 năm lẩn trốn tại Lào

Hoàng Nam
TPO - Sau gần hai thập kỷ lẩn trốn tại Lào, thay tên đổi họ, phẫu thuật thẩm mỹ và tạo vỏ bọc doanh nhân, Nguyễn Thị Bé – đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy đã bị lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp với Công an Lào bắt giữ.

Ngày 30/12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Sạ Vẳn Na Khệt (Lào) bắt giữ thành công Nguyễn Thị Bé (SN 1968, quê huyện Can Lộc cũ, tỉnh Hà Tĩnh) – đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm suốt gần 20 năm.

img-5517.jpg
Đối tượng đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Bé.

Theo hồ sơ điều tra, Nguyễn Thị Bé bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định ra quyết định truy nã ngày 28/2/2025 về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, vào năm 2005, Bé cũng đã bị Công an TP HCM truy nã về hành vi giết người.

Trong quá trình lẩn trốn, đối tượng đã xuất cảnh sang Lào, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với gia đình, người thân. Bé thay tên đổi họ thành Hồ Thị Hương Liên (SN 1972), đăng ký cư trú tại TP Kaysone Phomvihane, tỉnh Sạ Vẳn Na Khệt.

Để che giấu thân phận, đối tượng phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt, tạo dựng vỏ bọc là một doanh nhân, thiết lập các mối quan hệ xã hội với nhân thân giả và sinh sống ở khu vực thưa dân cư nhằm tránh sự chú ý.

Việc truy tìm tung tích Nguyễn Thị Bé gặp nhiều khó khăn do thời gian lẩn trốn dài, thủ đoạn tinh vi. Lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị đã kiên trì rà soát, xác minh nhiều nguồn tin nhưng đều chưa đủ căn cứ kết luận.

img-5518.jpg
Công an tỉnh Sạ Vẳn Na Khệt bàn giao Nguyễn Thị Bé cho Công an tỉnh Quảng Trị.

Đến tháng 12/2025, nhờ tăng cường phối hợp với Công an tỉnh Sạ Vẳn Na Khệt và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng hai nước xác định Hồ Thị Hương Liên chính là Nguyễn Thị Bé. Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, đối tượng đã bị bắt giữ tại nơi cư trú ở Lào.

Chiều 29/12, Nguyễn Thị Bé được di lý về Việt Nam. Công an tỉnh Quảng Trị đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Ninh Bình để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

