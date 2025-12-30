Cán bộ phường ở Quảng Ninh chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng của người dân

TPO - Ngày 30/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tuấn, 39 tuổi, trú tại phường Hạ Long, để điều tra về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.

Theo thông tin từ cơ quan công an, Nguyễn Thanh Tuấn từng là chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hồng Gai. Kết quả điều tra ban đầu xác định trong thời gian công tác, Tuấn bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong quá trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tiền của người dân.

Công an tỉnh Quảng Ninh thi hành lệnh bắt tạm giam﻿ Nguyễn Thanh Tuấn.

Cụ thể, cơ quan điều tra xác định Tuấn đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 806 triệu đồng của một công dân thông qua việc can thiệp, lợi dụng quy trình tiếp nhận và thẩm định hồ sơ. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận định hành vi của Nguyễn Thanh Tuấn đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo khoản 3, Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục được điều tra để làm rõ toàn bộ diễn biến, phương thức thực hiện hành vi, trách nhiệm của các cá nhân liên quan, đồng thời thu hồi tài sản theo quy định.