Chân dung siêu trộm liên tục gây án ở TPHCM

TPO - Trong quá trình tuần tra, Công an phường Bình Đông, TPHCM thấy Tuấn có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính và bắt giữ sau khi phát hiện đối tượng đã thực hiện 3 vụ trộm gồm 1 xe máy Honda Lead và 2 xe đạp, sau đó mang bán cho người khác chỉ trong nửa tháng.

Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (34 tuổi, sống lang thang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Ngọc Tuấn (34 tuổi, sống lang thang) - người liên tiếp thực hiện các vụ trộm. Nguồn C.A

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 10 giờ 20 ngày 14/12, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, tổ công tác Công an phường Bình Đông thấy Nguyễn Ngọc Tuấn đi bộ trong hẻm 227 đường Liên Tỉnh 5 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua làm việc, Tuấn không xuất trình được giấy tờ tùy thân và có nhiều dấu hiệu liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản xảy ra trước đó trên địa bàn.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Ngọc Tuấn khai nhận từ cuối tháng 11/2025 cho đến thời điểm bị kiểm tra, đối tượng đã liên tiếp thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Cụ thể, vào khoảng 13 giờ 30 ngày 30/11, Tuấn đi bộ đến trước nhà số 20B đường Hoàng Minh Đạo (phường Bình Đông, TP.HCM). Phát hiện một xe máy Honda Lead màu đỏ, biển số 59N1-850.72 đang cắm chìa khóa, không có người trông coi, Tuấn đã lấy trộm rồi mang đến khu vực bờ kè kênh Tàu Hũ bán cho một người đàn ông không rõ lai lịch với giá 1,2 triệu đồng.

Tiếp đó, vào khoảng 17 giờ 40 ngày 5/12, Tuấn tiếp tục trộm một xe đạp hiệu XDS RC600 dựng trước nhà số 151/4A đường Liên Tỉnh 5 (phường Bình Đông). Đối tượng mang xe đến bán cho anh CTV, chủ một cửa hàng xe đạp trên đường Phạm Thế Hiển (phường Chánh Hưng) với giá 700.000 đồng. Sau đó, chiếc xe này được bán lại cho một khách vãng lai.

Các tang vật thu được từ vụ án.

Vụ trộm thứ ba xảy ra vào khoảng 11 giờ 40 ngày 13/12, Tuấn vào hẻm 100 đường Bùi Minh Trực (phường Bình Đông), lấy trộm một xe đạp gấp hiệu FUJIX tại địa chỉ số 100/24A, rồi tiếp tục mang bán cho anh CTV với giá 1 triệu đồng. Hiện cơ quan công an đã thu hồi được chiếc xe đạp gấp này để phục vụ công tác điều tra.

Để hoàn tất hồ sơ vụ án và xử lý vật chứng theo quy định, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo truy tìm hai phương tiện liên quan vụ án trộm cắp tài sản do Nguyễn Ngọc Tuấn thực hiện.

Vật chứng thứ nhất là xe máy Honda Lead, dung tích 124cc, màu đỏ, biển số 59N1-850.72, số khung RLHJF450XDY139739, số máy JF45E0271189, chủ sở hữu là bà Nguyễn Thị Soi, ngụ TP.HCM. Vật chứng thứ hai là xe đạp thể thao XDS RC600, khung nhôm X6 không mối hàn, màu xanh – đen, chủ sở hữu là ông Trần Lưu Đức, ngụ TP.HCM.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị người dân khi phát hiện các phương tiện nêu trên hoặc có thông tin liên quan, nhanh chóng thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hoặc công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định pháp luật.