Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt 'trùm' lừa đảo hơn 1.000 người, chiếm 120 tỷ đồng

Nguyễn Hoàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ tháng 5/2025 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng quê Hải Phòng cầm đầu nhóm lừa đảo trên không gian mạng đã chiếm của hơn 1.000 người với tổng số tiền khoảng 120 tỷ đồng.

Tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an TP Hải Phòng) vừa phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, hoạt động trên không gian mạng.

CQĐT xác định, đường dây này do 22 đối tượng người Việt Nam cầm đầu, trực tiếp tổ chức và điều hành với các tổng chỉ huy hoạt động tại nước ngoài.

Trong đó, Lương Xuân Duyên (SN 1988, trú tại xã Kiến Thụy, TP Hải Phòng) là đối tượng giữ vai trò điều hành nhóm “lừa đảo” hoạt động tại Myanmar và chịu sự chi phối nhất định từ các đối tượng người nước ngoài.

lua-dao.jpg
Các đối tượng bị bắt giữ tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, TP Hải Phòng.

Phạm Văn Diệm (SN 1988, trú xã Hùng Thắng, TP Hải Phòng) là đối tượng cầm đầu nhánh hoạt động độc lập tại Campuchia, trực tiếp thuê văn phòng tại khu Lý Châu, TP Bà Vẹt (Campuchia), tổ chức vận hành như một trụ sở trá hình để thực hiện hành vi lừa đảo.

Công an TP Hải Phòng cho biết, quá trình điều tra ban đầu xác định, từ tháng 5/2025 đến khi bị triệt phá, tổ chức tội phạm này đã lừa hơn 1.000 bị hại ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước, qua đó chiếm đoạt khoảng 120 tỷ đồng. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an TP Hải Phòng) đã bắt giữ Phạm Văn Diệm.

Liên quan đường dât này, trước đó, Đội An ninh hàng không – Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hải Phòng tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Hà Tĩnh) bắt giữ 5 đối tượng đi trên máy bay số hiệu VJ278 từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) đến Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (TP Hải Phòng).

Công an TP Hải Phòng đã di lý các đối tượng cho Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #lừa đảo #chiếm đoạt tài sản #không gian mạng

Xem thêm

Cùng chuyên mục