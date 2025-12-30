Bắt 'trùm' lừa đảo hơn 1.000 người, chiếm 120 tỷ đồng

TPO - Từ tháng 5/2025 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng quê Hải Phòng cầm đầu nhóm lừa đảo trên không gian mạng đã chiếm của hơn 1.000 người với tổng số tiền khoảng 120 tỷ đồng.

Tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an TP Hải Phòng) vừa phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, hoạt động trên không gian mạng.

CQĐT xác định, đường dây này do 22 đối tượng người Việt Nam cầm đầu, trực tiếp tổ chức và điều hành với các tổng chỉ huy hoạt động tại nước ngoài.

Trong đó, Lương Xuân Duyên (SN 1988, trú tại xã Kiến Thụy, TP Hải Phòng) là đối tượng giữ vai trò điều hành nhóm “lừa đảo” hoạt động tại Myanmar và chịu sự chi phối nhất định từ các đối tượng người nước ngoài.

Các đối tượng bị bắt giữ tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, TP Hải Phòng.

Phạm Văn Diệm (SN 1988, trú xã Hùng Thắng, TP Hải Phòng) là đối tượng cầm đầu nhánh hoạt động độc lập tại Campuchia, trực tiếp thuê văn phòng tại khu Lý Châu, TP Bà Vẹt (Campuchia), tổ chức vận hành như một trụ sở trá hình để thực hiện hành vi lừa đảo.

Công an TP Hải Phòng cho biết, quá trình điều tra ban đầu xác định, từ tháng 5/2025 đến khi bị triệt phá, tổ chức tội phạm này đã lừa hơn 1.000 bị hại ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước, qua đó chiếm đoạt khoảng 120 tỷ đồng. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an TP Hải Phòng) đã bắt giữ Phạm Văn Diệm.

Liên quan đường dât này, trước đó, Đội An ninh hàng không – Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hải Phòng tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Hà Tĩnh) bắt giữ 5 đối tượng đi trên máy bay số hiệu VJ278 từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) đến Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (TP Hải Phòng).

Công an TP Hải Phòng đã di lý các đối tượng cho Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.