Làm rõ vụ người đàn ông chém vợ cùng người thân rồi nhảy lầu tự tử

TPO - Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang làm rõ vụ người đàn ông 32 tuổi chém vợ, chị dâu và cháu trai khiến 2 người tử vong rồi nhảy lầu tự tử.

Sáng 30/12, lãnh đạo UBND phường Ngọc Sơn (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ án mạng khiến 3 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h45 cùng ngày, Dương Văn K. (SN 1993, trú tổ dân phố Thanh Cao, phường Ngọc Sơn) bất ngờ cầm dao tới nhà mẹ vợ ở tổ dân phố Hồng Phong 1 (phường Ngọc Sơn). Tại đây, K. đã cầm dao chém chị N.A. (SN 1993, vợ Khánh) khiến nạn nhân tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Sau đó, K. tiếp tục tới nhà anh vợ ở tổ dân phố Nam Tiến (phường Ngọc Sơn) rồi chém chị dâu và một cháu trai 2 tuổi (chưa rõ danh tính). Nghe tiếng la hét, người thân chạy vào thì K. ra xe máy bỏ chạy.

Các nạn nhân được người thân đưa tới bệnh viện cấp cứu, nhưng cháu bé đã tử vong, người chị dâu của K. đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi gây án xong, K. điều khiển xe máy tới một bệnh viện trên địa bàn rồi nhảy từ tầng 7 xuống sân tự tử.

Hiện, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.