Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Làm rõ vụ người đàn ông chém vợ cùng người thân rồi nhảy lầu tự tử

Hoàng Phúc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang làm rõ vụ người đàn ông 32 tuổi chém vợ, chị dâu và cháu trai khiến 2 người tử vong rồi nhảy lầu tự tử.

Sáng 30/12, lãnh đạo UBND phường Ngọc Sơn (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ án mạng khiến 3 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h45 cùng ngày, Dương Văn K. (SN 1993, trú tổ dân phố Thanh Cao, phường Ngọc Sơn) bất ngờ cầm dao tới nhà mẹ vợ ở tổ dân phố Hồng Phong 1 (phường Ngọc Sơn). Tại đây, K. đã cầm dao chém chị N.A. (SN 1993, vợ Khánh) khiến nạn nhân tử vong.

chem.jpg
Hiện trường xảy ra vụ việc.

Sau đó, K. tiếp tục tới nhà anh vợ ở tổ dân phố Nam Tiến (phường Ngọc Sơn) rồi chém chị dâu và một cháu trai 2 tuổi (chưa rõ danh tính). Nghe tiếng la hét, người thân chạy vào thì K. ra xe máy bỏ chạy.

Các nạn nhân được người thân đưa tới bệnh viện cấp cứu, nhưng cháu bé đã tử vong, người chị dâu của K. đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi gây án xong, K. điều khiển xe máy tới một bệnh viện trên địa bàn rồi nhảy từ tầng 7 xuống sân tự tử.

Hiện, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hoàng Phúc
#bạo lực gia đình #Thanh Hóa #vụ án mạng #chém người #tự tử #bệnh viện #nguyên nhân

Xem thêm

Cùng chuyên mục