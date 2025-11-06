Mất 12 giờ nối thành công hai bàn tay người đàn ông bị hàng xóm chém đứt lìa

TPO - Nạn nhân được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng sốc mất máu nặng, đa chấn thương với vết chém, trong đó một bàn tay bị đứt lìa hoàn toàn. Bàn tay còn lại đứt gần lìa chỉ còn một phần cầu da và xương.

Ngày 6/11, BS Trần Phước Bình – khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, khoa vừa kích hoạt báo động đỏ và nối thành công 2 bàn tay cho bệnh nhân bị hàng xóm chém đứt lìa.

Các bác sĩ thực hiện vi phẫu nối thành công 2 bàn tay bị chém đứt lìa cho người bệnh

Theo BS Bình, nạn nhân là ông P.T.C. (40 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng sốc mất máu nặng, đa chấn thương với vết chém ở ngực, lưng và hai tay. Trong đó, một bàn tay đứt lìa hoàn toàn. Bàn tay còn lại đứt gần lìa, chỉ còn một phần cầu da và xương. Theo bệnh án, trước đó, ông C. và hàng xóm xảy ra mâu thuẫn dẫn tới ẩu đả.

Bệnh viện Chợ Rẫy đã kích hoạt quy trình báo động đỏ, huy động lực lượng từ khoa Cấp cứu, khoa Chấn thương Chỉnh hình và khoa Gây mê Hồi sức để phối hợp xử trí.

Sau khi tiến hành truyền máu, ổn định huyết động, bệnh nhân nhanh chóng được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật.

Chia sẻ về thách thức khi đối diện với ca bệnh này, BS Phước Bình cho biết, đây là một trong những ca phẫu thuật rất phức tạp và căng thẳng. Ca mổ kéo dài suốt 12 giờ với sự tham gia, phối hợp của cả 3 ê kíp phẫu thuật khoa Chấn thương Chỉnh hình.

Cụ thể: ê kíp đầu tiên tiến hành xử lý ban đầu cả 2 chi, làm sạch, cố định xương và chuẩn bị cho vi phẫu. Đến rạng sáng, ê kíp vi phẫu bàn tay tiếp tục thực hiện nối mạch máu, thần kinh và gân cho 2 bàn tay.

Với bàn tay (phải) đứt gần lìa, các bác sĩ tiến hành kết hợp xương, nối lại mạch máu và thần kinh dưới kính hiển vi. Song song đó, bàn tay (trái) bị đứt lìa hoàn toàn có nhiều trở ngại hơn do tổn thương phức tạp và tình trạng huyết động chưa ổn định. Có thời điểm, ê kíp phải mở lại vết mổ để tái nối mạch máu.

Đến 13h ngày hôm sau, ca phẫu thuật kết thúc và thành công tốt đẹp. Cả hai bàn tay sau phẫu thuật đều hồng, ấm và có tín hiệu sống tốt.

Sau vi phẫu nối chi 10 ngày, bệnh nhân tiếp tục được thực hiện ghép da bổ sung, tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng, theo dõi các chỉ số sinh hiệu... Đến ngày 6/11 tình trạng của bệnh nhân đã ổn định. Hai bàn tay đều sống tốt, người bệnh đủ điều kiện được xuất viện.

Sau khi được vi phẫu nối lại, 2 bàn tay của người bệnh đều hồng ấm, cử động tốt

Theo BS Phước Bình, trong thời gian gần đây, các trường hợp chấn thương được tiếp nhận tại khoa do ẩu đả có xu hướng gia tăng, phần lớn liên quan đến những mâu thuẫn sau khi sử dụng rượu bia. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng được điều trị thành công nếu trước đó không được sơ cứu kịp thời và đúng phương pháp.

Theo một số chuyên gia về chấn thương chỉnh hình, khi không may xảy ra tai nạn, bước sơ cứu đúng cách ban đầu rất quan trọng. Bệnh nhân cần được cầm máu vết thương, nhanh chóng bảo quản phần chi đứt lìa bằng băng gạc sạch đặt trong túi nilon kín rồi cho túi vào thùng nước đá (không ngâm trực tiếp trong nước đá), nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế có khả năng thực hiện vi phẫu để có thể được xử trí và điều trị kịp thời.

“Kỹ thuật nối chi đứt lìa bằng vi phẫu là một dạng “siêu phẫu”, đòi hỏi tay nghề cao và trang thiết bị hiện đại. Tại khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Chợ Rẫy, mỗi tua trực đều có bác sĩ vi phẫu chi, nhờ đó có thể tiếp nhận và xử trí kịp thời những trường hợp đứt lìa chi thể phức tạp ngay sau khi tiếp nhận. Chỉ một tuần sau ca bệnh này, bệnh viện đã tiếp nhận nhiều ca đứt lìa ngón tay, bàn tay và bàn chân. Tất cả các bệnh nhân đều được phẫu thuật nối liền chi thành công” – BS Phước Bình cho hay.