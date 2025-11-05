Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

Trì hoãn phẫu thuật, người phụ nữ nguy kịch vì bị khối bướu bóp nghẹt đường thở

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hơn 3 thập kỷ mang bướu giáp nhưng chần chừ phẫu thuật, người phụ nữ rơi vào nguy kịch khi bướu ngày càng to, chèn ép khí quản, bóp nghẹt đường thở và xâm lấn trung thất.

Ngày 5/11, BS-CKII Nguyễn Đông Nhựt, Phó trưởng Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và can thiệp cho một trường hợp bị biến chứng cường giáp gây nguy hiểm tính mạng.

Bệnh nhân là bà T.T.G. (59 tuổi, ngụ Đồng Tháp) nhập viện trong tình trạng khó thở, vùng cổ có khối bướu lớn. Theo bệnh sử, bà G. phát hiện có u vùng cổ từ ba thập kỷ trước. Dù từng được bác sĩ chỉ định phẫu thuật cách đây 10 năm, người bệnh vẫn e ngại và trì hoãn điều trị.

bac-si-xem-phim-chup-msct.jpgTrên hình ảnh kiểm tra, bác sĩ ghi nhận khối bướu giáp lớn khiến bệnh nhân bị bóp nghẹt đường thở

Gần đây, khối bướu phát triển lớn khiến bệnh nhân liên tục bị khó thở, khàn tiếng, tức ngực. Tại bệnh viện, bà G. được bác sĩ chẩn đoán bị biến chứng cường giáp. Bệnh nhân được điều trị nội khoa nhưng khối bướu tiếp tục phát triển, gây nghẹn và khó thở ngày càng nặng.

BS Nhựt cho biết, qua thăm khám và kiểm tra hình ảnh vùng ngực, ghi nhận khối bướu giáp từ vùng cổ đã thòng xuống trung thất trên, nằm sát quai động mạch chủ ngực và tĩnh mạch cánh tay đầu trái, đồng thời chèn ép khí quản và dây thần kinh quặt ngược thanh quản khiến bệnh nhân khàn tiếng, nguy cơ suy hô hấp cấp bất kỳ lúc nào.

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa và đánh giá nguy cơ phẫu thuật, ê kíp bác sĩ quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật cho người bệnh. Thay vì thực hiện phương pháp truyền thống, mở ngực qua xương ức, các bác sĩ đã thực hiện bóc tách toàn bộ khối bướu qua đường mổ ngang vùng cổ nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ cho người bệnh.

cac-bs-dang-thuc-hien-ca-mo.jpg
Ê kíp bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật loại bỏ hoàn toàn khối bướu cho người bệnh

Sau hơn 3 giờ khẩn trương trong phòng mổ, ê kíp bác sĩ đã bóc tách hoàn toàn khối bướu lớn, thòng sâu xuống trung thất và lấy trọn vẹn ra ngoài, Cuộc mổ không làm tổn thương khí quản, dây thần kinh thanh quản hay các mạch máu lớn. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, không khàn tiếng, hô hấp ổn định, vết mổ khô đẹp và dự kiến sớm xuất viện.

BS Nhựt cho biết: “Bướu giáp thòng trung thất nếu không được can thiệp kịp thời có thể gây chèn ép khí quản, thực quản, ảnh hưởng dây thần kinh thanh quản hoặc tĩnh mạch chủ trên, dẫn đến hội chứng phù áo khoác, thậm chí chuyển thành ung thư tuyến giáp”.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo, khi phát hiện bướu giáp dù nhỏ, người dân cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được siêu âm, xét nghiệm chức năng tuyến giáp và theo dõi định kỳ. Nếu bác sĩ chỉ định phẫu thuật, bệnh nhân nên thực hiện sớm khi khối bướu còn giới hạn ở cổ, tránh để chèn ép khí quản hoặc lan xuống trung thất.

Theo các bác sĩ, bướu giáp thòng trung thất là tình trạng mô tuyến giáp phát triển lan xuống khoang ngực, gây chèn ép các cơ quan lân cận. Phẫu thuật là phương pháp điều trị triệt để, giúp giải phóng đường thở và ngăn ngừa biến chứng nặng nề.

Vân Sơn
#Bệnh lý bướu giáp trung thất #Chẩn đoán và điều trị u tuyến giáp #Phẫu thuật bóc tách khối bướu cổ #Nguy cơ biến chứng cường giáp #Can thiệp y học nội khoa và phẫu thuật #Biến chứng chèn ép khí quản #Khuyến cáo phát hiện sớm u tuyến giáp #Phẫu thuật nội soi qua đường cổ #Nguy cơ ung thư tuyến giáp #Chăm sóc y tế định kỳ tuyến giáp

