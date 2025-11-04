Suýt tử vong vì bác sĩ chẩn đoán nhầm từ nhồi máu cơ tim thành... đau dạ dày

TPO - Sau buổi tiệc gặp gỡ bạn bè, người đàn ông cảm thấy đau tức vùng ngực kèm buồn nôn. Ông đến một bệnh viện lớn để khám thì được bác sĩ chẩn đoán bị đau dạ dày và kê thuốc cho về điều trị ngoại trú, song cơn đau không hề giảm khiến người bệnh nguy kịch.

Ngày 4/11, BS Hồ Văn Mót, Phó trưởng Khoa Nội Tim mạch – Can thiệp Tim mạch Bệnh viện Xuyên Á (TPHCM) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhân N.V.Q. (45 tuổi, ngụ tại TPHCM), nhập viện trong tình trạng đau thắt ngực, vã mồ hôi.

Các bác sĩ phẫu thuật cho người bệnh.

Theo thông tin bệnh sử được người bệnh cung cấp cho bác sĩ, trước khi xuất hiện những cơn đau, ông Q. đã tham dự một bữa tiệc cùng người thân. Buổi tiệc có sử dụng rượu bia. Sau khi tiệc kết thúc ông bắt đầu xuất hiện những cơn đau vùng thượng vị, lan lên ngực kèm theo nôn ói.

Ông Q. đã đến một bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố để thăm khám thì được bác sĩ chẩn đoán bị đau dạ dày và kê toa thuốc cho ông về điều trị ngoại trú.

Tuy nhiên, sau khi uống thuốc, tình trạng bệnh chẳng những không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm. Bệnh nhân đối mặt với những cơn đau ngực từng cơn, lan ra sau lưng kèm theo tình trạng khó thở, vã mồ hôi...

Sau khi được chuyển đến bệnh viện cấp cứu, ông Q. được các bác sĩ nhanh chóng thăm khám, làm điện tim và xét nghiệm men tim. BS Mót cho biết, kết quả kiểm tra ghi nhận ông Q. bị nhồi máu cơ tim cấp (ST chênh lên thành dưới – giờ thứ 40, Killip I). Đây là tình trạng cực kỳ nguy hiểm, có thể gây tử vong rất cao nếu chậm trễ.

Sau cuộc hội chẩn khẩn cấp, các bác sĩ quyết định can thiệp mạch vành bằng hệ thống chụp mạch máu xóa nền (DSA). Trong quá trình can thiệp, các bác sĩ ghi nhận động mạch vành bên phải (RCA) của ông Q. bị tắc hoàn toàn. Ê kíp lập tức tiến hành đặt một stent mở thông đoạn mạch bị nghẽn, khôi phục dòng máu nuôi tim.

Sau can thiệp, cơn đau ngực biến mất, sinh hiệu bệnh nhân ổn định. Chỉ sau ba ngày điều trị, ông Q. hồi phục tốt, đủ điều kiện xuất viện.

Bác sĩ Hồ Văn Mót cho biết: “Trường hợp của ông Q. là lời cảnh báo đắt giá cho cộng đồng. Rất nhiều bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim đến bệnh viện muộn vì bị chẩn đoán nhầm là đau dạ dày, trào ngược hoặc căng thẳng thần kinh. Khi người bệnh đau ngực dữ dội, đau lan ra vai, cổ hoặc sau lưng, kèm vã mồ hôi, buồn nôn, khó thở thì đó không còn là dạ dày, mà là trái tim đang gào thét”.

Sau khi được bác sĩ nỗ lực cứu chữa, bệnh nhân đã qua nguy kịch, sức khỏe bình phục tốt

Theo bác sĩ Mót, nhồi máu cơ tim là “kẻ sát thủ thầm lặng”, có thể xảy ra ở cả người trẻ và khỏe mạnh. Bệnh diễn tiến rất nhanh. Chỉ cần đến muộn vài giờ, cơ tim sẽ tổn thương không thể hồi phục. “Với nhồi máu cơ tim, mỗi phút trôi qua là hàng triệu tế bào cơ tim chết đi. Càng chậm, nguy cơ tử vong càng cao” – BS Mót lưu ý.