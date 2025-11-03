Bị đứt lìa bàn chân khi vận hành máy cắt cỏ

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Vân Sơn
TPO - Người đàn ông nhập viện cấp cứu trong tình trạng bàn chân phải bị đứt lìa do lưỡi máy cắt cỏ gây ra.

Ngày 3/11, BS Nguyễn Văn Toàn, khoa Chỉnh hình Vi phẫu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bị đứt lìa chi thể. Bệnh nhân là anh T.V.L. (43 tuổi, ngụ Tây Ninh).

vi-phau.jpg
Các bác sĩ thực hiện cuộc vi phẫu nối lại bàn chân cho bệnh nhân.

Theo lời kể của bệnh nhân, tai nạn xảy ra khi anh đang vận hành máy cắt cỏ trong khuôn viên công ty. Trong lúc thao tác, lưỡi máy bất ngờ chạm vào đá khiến máy giật mạnh, gãy lưỡi. Mảnh sắt sắc lẹm văng ra, chém đứt lìa bàn chân phải của nạn nhân. Ngay lập tức anh được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bàn chân đứt lìa chỉ còn dính lại một phần vạt da và cơ của gót chân.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã kích hoạt “báo động đỏ”, khẩn cấp cầm máu và chuyển bệnh nhân lên phòng phẫu thuật. “Thời gian vàng để nối chi thể là trong vòng 6 giờ sau khi bị đứt rời. Mỗi phút trôi qua, khả năng cứu sống mô và mạch máu giảm dần. Anh L. được đưa đến sau 2 giờ, cơ hội vẫn còn nhưng tiên lượng ban đầu rất xấu, nguy cơ cao phải cắt cụt chân” - BS Toàn chia sẻ.

Trong quá trình phẫu thuật, ê kíp tiến hành cố định xương, nối gân, khâu nối hệ thống mạch máu và thần kinh để tái tưới máu cho phần chi thể bị đứt rời. Dưới kính hiển vi phẫu thuật, các bác sĩ tỉ mỉ nối từng mạch máu nhỏ chỉ bằng sợi tóc, từng dây thần kinh và gân cơ. Trong suốt 5 tiếng phẫu thuật căng thẳng, bệnh nhân được truyền 3 đơn vị máu và kiểm soát liên tục bằng thuốc kháng đông.

“Chúng tôi đã nối lại động mạch, tĩnh mạch, gân gấp duỗi và thần kinh cảm giác. Sau phẫu thuật bàn chân của người bệnh đã hồng ấm trở lại. anh L. được theo dõi sát tình trạng tuần hoàn, chống nhiễm trùng và tập vật lý trị liệu sớm. Dự kiến sau vài tháng phục hồi, anh có thể đi lại bình thường, giữ được khả năng lao động” – BS Toàn nói.

Cảnh báo hiểm họa từ máy cắt cỏ

Các bác sĩ cảnh báo, máy cắt cỏ là thiết bị cơ giới phổ biến trong lao động nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn nghiêm trọng nếu không được kiểm tra và sử dụng an toàn. Lưỡi máy có thể văng ra khi gặp vật cứng, gây thương tích nặng, thậm chí tử vong nếu trúng vào vùng trọng yếu.

dieu-duong-cham-soc-vet-thuong.jpg
Sau phẫu thuật sức khỏe của người bệnh đã ổn định, bàn chân bị đứt được cứu sống.

BS Nguyễn Văn Toàn khuyến cáo: “Trước khi sử dụng máy cắt cỏ, người lao động cần kiểm tra kỹ độ chắc chắn của lưỡi, trục quay và lưới chắn bảo vệ. Khi vận hành, phải mang giày bảo hộ, găng tay, không để người khác đứng gần khu vực máy vận hành”.

Bác sĩ cũng nhấn mạnh vai trò sống còn của sơ cứu đúng cách trong các tai nạn đứt chi. Khi xảy ra sự cố, cần bình tĩnh cầm máu bằng băng ép hoặc garo, không chà rửa vết thương.

Phần chi thể đứt rời phải được bọc trong vải sạch, cho vào túi nilon rồi đặt trong thùng đá lạnh – không để tiếp xúc trực tiếp với đá. Đồng thời, cần đưa nạn nhân đến bệnh viện có chuyên khoa vi phẫu trong thời gian sớm nhất, “thời gian vàng” để nối chi chỉ khoảng 6 giờ.

Theo các chuyên gia, tai nạn do máy cắt cỏ chiếm tỷ lệ đáng kể trong nhóm chấn thương lao động cơ giới ở nông thôn. Đa phần xảy ra do thiết bị cũ, không kiểm tra lưỡi dao, hoặc người sử dụng chủ quan, thiếu đồ bảo hộ. Khi bị thương nặng, sơ cứu đúng cách và đưa đi cấp cứu sớm là yếu tố quyết định khả năng giữ lại chi thể cho nạn nhân.

Vân Sơn
