TP.HCM gấp rút vận hành bệnh viện đa khoa phục vụ người dân vùng biển

TPO - Ngày 1/11, thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết, sở vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị khẩn trương cho việc đưa Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại xã Cần Giờ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 10/11/2025.

Cơ sở này được tổ chức theo loại hình bệnh viện đa khoa, nhằm tăng cường năng lực khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân khu vực ven biển.

Theo kế hoạch, Trung tâm Y tế khu vực Cần Giờ sẽ hoàn tất việc di dời sang địa điểm mới tại ấp An Nghĩa, xã Bình Khánh trước ngày 3/11 và bàn giao toàn bộ cơ sở vật chất, thiết bị y tế, hồ sơ chuyên môn cho Bệnh viện Từ Dũ để tiếp quản và vận hành cơ sở mới trên đường Lương Văn Nho, xã Cần Giờ. Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở Y tế được giao hướng dẫn, giám sát quy trình bàn giao.

Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 đã được xúc tiến hình thành và đưa vào vận hành

Về nhân sự, các bệnh viện chuyên khoa lớn của thành phố như Bệnh viện Mắt, Da Liễu, Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng, Nhi Đồng Thành phố, Y học cổ truyền, Lê Văn Thịnh… sẽ luân phiên, biệt phái cán bộ y tế đến hỗ trợ hoạt động tại cơ sở 2. Các đơn vị phải gửi danh sách nhân sự về Bệnh viện Từ Dũ trước ngày 3/11 để tổng hợp báo cáo Sở Y tế. Những bác sĩ được cử đi sẽ giữ nguyên chế độ lương, phụ cấp tại đơn vị cũ, đồng thời được Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 chi trả thu nhập tăng thêm và phụ cấp đặc thù theo quy định.

Từ ngày 3 đến 9/11, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 sẽ vận hành thử nghiệm (chưa tiếp nhận bệnh nhân mới, trừ ca cấp cứu), hoàn tất hồ sơ xin thẩm định và cấp phép hoạt động. Các phòng chức năng thuộc Sở Y tế như Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch – Tài chính… sẽ phối hợp hướng dẫn chuyên môn cho bệnh viện.

Sở Y tế cũng yêu cầu tăng cường truyền thông để người dân các xã Cần Giờ, Thạnh An, An Thới Đông và Bình Khánh nắm rõ việc thay đổi địa điểm hoạt động của Trung tâm Y tế Cần Giờ và thông tin về các dịch vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, việc hình thành Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 không chỉ giúp mở rộng mạng lưới khám chữa bệnh ở khu vực xa trung tâm, mà còn là bước đi chiến lược trong phát triển hệ thống y tế đa tầng, bền vững của thành phố, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn dân.