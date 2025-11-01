Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

TP.HCM gấp rút vận hành bệnh viện đa khoa phục vụ người dân vùng biển

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 1/11, thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết, sở vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị khẩn trương cho việc đưa Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại xã Cần Giờ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 10/11/2025.

Cơ sở này được tổ chức theo loại hình bệnh viện đa khoa, nhằm tăng cường năng lực khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân khu vực ven biển.

Theo kế hoạch, Trung tâm Y tế khu vực Cần Giờ sẽ hoàn tất việc di dời sang địa điểm mới tại ấp An Nghĩa, xã Bình Khánh trước ngày 3/11 và bàn giao toàn bộ cơ sở vật chất, thiết bị y tế, hồ sơ chuyên môn cho Bệnh viện Từ Dũ để tiếp quản và vận hành cơ sở mới trên đường Lương Văn Nho, xã Cần Giờ. Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở Y tế được giao hướng dẫn, giám sát quy trình bàn giao.

img202511305061839328-11120256.png
Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 đã được xúc tiến hình thành và đưa vào vận hành

Về nhân sự, các bệnh viện chuyên khoa lớn của thành phố như Bệnh viện Mắt, Da Liễu, Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng, Nhi Đồng Thành phố, Y học cổ truyền, Lê Văn Thịnh… sẽ luân phiên, biệt phái cán bộ y tế đến hỗ trợ hoạt động tại cơ sở 2. Các đơn vị phải gửi danh sách nhân sự về Bệnh viện Từ Dũ trước ngày 3/11 để tổng hợp báo cáo Sở Y tế. Những bác sĩ được cử đi sẽ giữ nguyên chế độ lương, phụ cấp tại đơn vị cũ, đồng thời được Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 chi trả thu nhập tăng thêm và phụ cấp đặc thù theo quy định.

Từ ngày 3 đến 9/11, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 sẽ vận hành thử nghiệm (chưa tiếp nhận bệnh nhân mới, trừ ca cấp cứu), hoàn tất hồ sơ xin thẩm định và cấp phép hoạt động. Các phòng chức năng thuộc Sở Y tế như Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch – Tài chính… sẽ phối hợp hướng dẫn chuyên môn cho bệnh viện.

Sở Y tế cũng yêu cầu tăng cường truyền thông để người dân các xã Cần Giờ, Thạnh An, An Thới Đông và Bình Khánh nắm rõ việc thay đổi địa điểm hoạt động của Trung tâm Y tế Cần Giờ và thông tin về các dịch vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, việc hình thành Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 không chỉ giúp mở rộng mạng lưới khám chữa bệnh ở khu vực xa trung tâm, mà còn là bước đi chiến lược trong phát triển hệ thống y tế đa tầng, bền vững của thành phố, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Vân Sơn
#Phát triển bệnh viện đa khoa tại TP.HCM #Nâng cao năng lực khám chữa bệnh ven biển #Chuyển đổi cơ sở y tế Cần Giờ #Hỗ trợ nhân sự y tế luân phiên #Quản lý và giám sát bàn giao cơ sở y tế #Tăng cường truyền thông y tế cộng đồng #Phát triển hệ thống y tế đa tầng bền vững #Hoạt động thử nghiệm và cấp phép bệnh viện mới #Chiến lược mở rộng mạng lưới y tế thành phố

Xem thêm

Cùng chuyên mục