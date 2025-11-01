Việt Nam hãy xây dựng các trung tâm y khoa xuất sắc, không mở ồ ạt đa khoa

TPO - Các chuyên gia nhận định nếu được tổ chức đúng hướng, Việt Nam hoàn toàn có thể giữ lại 2 tỷ USD đang chảy ra nước ngoài và biến y tế thành ngành kinh tế mũi nhọn mới.

Liên kết vùng, tạo dấu ấn riêng cho du lịch y tế

Ngày 31/10, Sở Du lịch TP.HCM tổ chức Hội nghị “Liên kết phát triển Du lịch Y tế giữa TP.HCM và các tỉnh, thành vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và Đông Nam Bộ”. Theo bà Bùi Thị Ngọc Hiếu – Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, Thành phố có đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm du lịch y tế – nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực nhờ hệ thống y tế hiện đại, đội ngũ bác sĩ giỏi và hạ tầng du lịch chuyên nghiệp.

“Chúng tôi mong muốn kết nối nguồn lực liên vùng, thúc đẩy hợp tác công – tư để hình thành hệ sinh thái du lịch chăm sóc sức khỏe toàn diện, góp phần đưa hình ảnh ‘TP.HCM – Điểm đến của sức khỏe, trải nghiệm và hạnh phúc’ lan tỏa mạnh mẽ trong nước và quốc tế” - bà Hiếu nhấn mạnh.

Đi du lịch kết hợp với khám chữa bệnh đang là xu hướng mới của du khách quốc tế

Hội nghị lần này không chỉ đánh dấu sự hợp tác chiến lược giữa TP.HCM và các tỉnh ĐBSCL – Đông Nam Bộ mà còn mở ra hướng phát triển du lịch y tế bền vững, gắn kết ngành y tế với dịch vụ du lịch – nghỉ dưỡng, tạo động lực phát triển kinh tế vùng và nâng tầm thương hiệu du lịch Việt Nam.

Tại hội nghị, TS.BS Trương Thị Ngọc Lan – Phó Giám đốc Viện Y dược học dân tộc TP.HCM cho rằng Việt Nam sở hữu kho tàng y học cổ truyền phong phú, nếu biết kết hợp cùng du lịch nghỉ dưỡng sẽ tạo ra sản phẩm đặc trưng hiếm có. Viện Y dược học dân tộc TP.HCM hiện là một trong những đơn vị tiên phong triển khai mô hình du lịch y tế theo hai hướng: du lịch học thuật và du lịch sức khỏe. Các dịch vụ kết hợp như châm cứu, bấm huyệt, giác hơi, xông thuốc, trà thảo dược và dưỡng sinh ngắn đã thu hút nhiều du khách quốc tế.

TS.BS Lan cho biết, để phát triển bền vững, cần chuẩn hóa kỹ thuật YHCT, đào tạo nhân viên chuyên biệt có khả năng giao tiếp quốc tế và xây dựng bộ tiêu chí “điểm đến du lịch YHCT đạt chuẩn”. Bà cũng đề xuất thành lập Trung tâm xúc tiến du lịch y tế YHCT TP.HCM, tăng cường quảng bá ra quốc tế qua các lễ hội, hội chợ và festival Đông y. “Nếu hình thành được chuỗi dịch vụ ‘khám – điều trị – nghỉ dưỡng – trải nghiệm văn hóa Đông y’, Việt Nam hoàn toàn có thể tạo dấu ấn riêng trên bản đồ du lịch sức khỏe châu Á”, bà Lan nói.

Cần chuẩn hóa để bước ra thị trường toàn cầu

Tại Hội nghị, BS Rafi Kot – chuyên gia y tế người Israel nhiều năm công tác tại Việt Nam – nhận định khu vực Đông Nam Á đang nổi lên như điểm đến mới của du lịch y tế toàn cầu, với giá trị thị trường ước đạt 14,27 – 66,1 tỷ USD năm 2024. Tuy nhiên, Việt Nam mới ở giai đoạn khởi đầu, trong khi mỗi năm người dân vẫn chi khoảng 2 tỷ USD ra nước ngoài khám chữa bệnh.

Du lịch y tế của Việt Nam chưa phát triển xứng tầm với tiềm năng

Theo ông, Việt Nam có tiềm năng nhưng đang phải chạy theo xu hướng thế giới khi thiếu các bệnh viện đạt chuẩn quốc tế và đội ngũ bác sĩ có chứng chỉ toàn cầu. “Không có công nhận quốc tế nghĩa là không có sự xác thực về chất lượng” - Dr. Kot nói và cho rằng để thành công, Việt Nam cần tập trung xây dựng “Trung tâm Y khoa xuất sắc” (Centers of Excellence) thay vì mở rộng ồ ạt các bệnh viện đa khoa. Ông cũng cảnh báo rào cản ngôn ngữ, thiếu kỹ năng giao tiếp đa văn hóa và hạn chế trong cơ chế thanh toán quốc tế là những trở ngại lớn khiến khách nước ngoài chưa chọn Việt Nam là điểm đến điều trị.

“Du lịch y tế không chỉ mang lại nguồn thu hàng tỷ USD mà còn kéo theo chuỗi lợi ích lan tỏa – từ hàng không, khách sạn đến du lịch và chất lượng y tế trong nước. Khi hệ thống y tế phục vụ tốt cả người Việt lẫn người nước ngoài, đó là lúc Việt Nam thật sự bước lên bản đồ y tế khu vực” - ông Kot khẳng định.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chỉ riêng năm 2010, 5 bệnh viện lớn của Thái Lan đã thu hút hơn 167.000 bệnh nhân quốc tế, mang lại 1,7 tỷ USD doanh thu trực tiếp, trong đó chi tiêu gián tiếp đạt 2.750 USD mỗi người. Các chuyên gia nhận định nếu được tổ chức đúng hướng, Việt Nam hoàn toàn có thể giữ lại 2 tỷ USD đang chảy ra nước ngoài và biến y tế thành ngành kinh tế mũi nhọn mới.