Chấp thuận cho tàu khách quốc tế cập cảng biển Cái Mép - Thị Vải

TPO - Chiều 23/10, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, đại diện Sở Du lịch và Sở Xây dựng TPHCM cho biết, Bộ Xây dựng đã chấp thuận cho phép các cảng thuộc khu vực Cái Mép - Thị Vải tiếp tục thí điểm đón tàu khách quốc tế đến hết tháng 6/2026.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 16/10, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải tạm dừng tiếp nhận tàu khách dẫn đến tàu Ovation of the Seas đưa 4.000 khách tới TPHCM đã phải chuyển hướng sang cập cảng Chân Mây (Huế). Nguyên nhân là quy hoạch khu bến cảng Cái Mép -Thị Vải hiện nay chỉ gồm các cảng hàng hóa, container, hàng rời và hàng lỏng/khí nhưng chưa có công năng đón tàu khách.

Khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chưa sáp nhập vào TPHCM, các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện để doanh nghiệp du lịch khai thác tạm thời trong thời gian chờ điều chỉnh quy hoạch. Sau khi rà soát lại, cơ quan quản lý đã nhận thấy việc bổ sung chức năng này vẫn chưa hoàn tất nên yêu cầu tạm dừng hoạt động đón tàu du lịch để đảm bảo đúng quy định.

TPHCM đang từng bước hoàn thiện quy hoạch các cảng tàu biển đón hành khách quốc tế.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thảo - Trưởng phòng Quy hoạch phát triển tài nguyên du lịch, Sở Du lịch TPHCM, Bộ Xây dựng đã chấp thuận cho phép các cảng thuộc khu vực Cái Mép - Thị Vải tiếp tục thí điểm đón tàu khách quốc tế đến hết tháng 6/2026. Trong thời gian này, Sở Du lịch sẽ phối hợp với Ban quản lý các cảng hoàn thiện hồ sơ, phương án khai thác, đảm bảo đúng quy định và đáp ứng yêu cầu thực tế.

“Các khu cảng này ban đầu được quy hoạch phục vụ hàng hóa. Muốn tiếp nhận khách du lịch quốc tế cần phải chuyển đổi công năng, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và đào tạo nhân lực” - bà Thảo cho biết.

Theo bà Thảo, việc chuẩn bị kỹ lưỡng trong giai đoạn thí điểm là cần thiết để đảm bảo an toàn, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của du khách, trong bối cảnh khách du lịch đường biển đang tăng nhanh. Song song với thủ tục pháp lý, Sở Du lịch TPHCM cũng làm việc với các hãng tàu và công ty du lịch quốc tế để chuẩn bị kế hoạch khai thác lâu dài, hướng đến việc bổ sung chức năng đón khách quốc tế chính thức cho các cảng hiện hữu.

Cung cấp thêm thông tin, ông Nguyễn Kiên Giang - Phó trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TPHCM - cho biết: Hệ thống cảng của TPHCM hiện được quy hoạch theo nhiều chức năng. Bến Cái Mép là cửa ngõ trung chuyển quốc tế, trong khi khu bến Thị Vải phục vụ kinh tế - xã hội liên vùng với các bến tổng hợp, container, hàng rời và hàng lỏng.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng đã đồng ý chủ trương cho phép một số bến tại Cảng Cái Mép - Thị Vải tiếp tục đón tàu khách quốc tế đến ngày 30/6/2026. Đây là bước quan trọng để đánh giá năng lực hạ tầng và dịch vụ trước khi chuyển sang giai đoạn đầu tư chính thức.

Theo ông Giang, quy hoạch hiện hành cũng xác định rõ quy mô của các khu bến quốc tế trong tương lai. Cụ thể: Bãi Trước (Vũng Tàu) có khả năng tiếp nhận tàu 125.000 GT, khu Mũi Đèn Đỏ có thể đón tàu 60.000 GT. Các bến trên sông Sài Gòn được thiết kế tiếp nhận tàu 30.000 GT.

Sở Xây dựng đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Cảng hành khách quốc tế Vũng Tàu, trình UBND TPHCM để đề xuất chủ trương đầu tư. Khi được triển khai, dự án sẽ hình thành cảng hành khách quốc tế quy mô lớn, kết nối với hệ thống giao thông và đô thị ven biển phục vụ vận tải du lịch và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.