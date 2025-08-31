TPHCM và nhiều điểm du lịch phía Nam có mưa dịp 2/9

Sáng 31/8, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết trong 24 giờ qua (từ 1h ngày 30/8 đến 1h ngày 31/8), nhiều nơi tại TPHCM và vùng lân cận xuất hiện mưa rào, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Lượng mưa ghi nhận tại một số trạm: Phước Hòa 33,2 mm, Bà Rịa 33 mm, Xuyên Mộc 27,2 mm…

Dự báo trong 24–48 giờ tới, TPHCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50–100 mm, có nơi trên 100 mm. Trong khoảng 48–72 giờ tiếp theo, mưa lớn vẫn duy trì, tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100–150 mm, có nơi vượt 150 mm. Từ ngày 3/9, mưa vừa, mưa to có xu hướng giảm.

Bản đồ dự báo lượng mưa tại TPHCM trong 24 giờ tới. Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ

Dự báo chi tiết lượng mưa, xác suất mưa cho từng khu vực tại TPHCM từ 7h ngày 31/8 đến 7h ngày 2/9.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp 1. Người dân cần đề phòng nguy cơ ngập cục bộ tại các khu vực trũng thấp, đô thị, khu công nghiệp, ven sông và kênh rạch; đồng thời lưu ý khi di chuyển trong những ngày nghỉ lễ 2/9 để đảm bảo an toàn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ trong các ngày 31/8 và 1-2/9, thời tiết tại một số điểm du lịch phía Nam có mưa rào và dông, du khách cần lưu ý khi tham quan, di chuyển. Cụ thể:

Nha Trang: Trời nhiều mây, có mưa rào và dông, xác suất mưa khoảng 80%. Gió Tây Nam cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất 24–25°C, cao nhất 30–31°C.

Từ nay đến ngày 2/9, TPHCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100–150 mm, có nơi vượt 150 mm. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Đà Lạt: Ban ngày có nắng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông, xác suất mưa 80%. Gió Tây Nam cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất 14–16°C, cao nhất 21–23°C.

Phan Thiết: Ban ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, xác suất mưa 70%. Gió Tây Nam cấp 3–4. Nhiệt độ dao động từ 24–26°C, cao nhất 31–33°C.

Cần Thơ: Thời tiết chủ đạo là ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, xác suất mưa 75%. Gió Tây Nam cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất 24–25°C, cao nhất 30–31°C.

Hà Tiên: Từ 31/8 đến 2/9, trời nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông, xác suất mưa 75%. Gió Tây Nam cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất 24–25°C, cao nhất 29–30°C.

Côn Đảo: Ngày nắng, rải rác có mưa rào, xác suất mưa 75%. Gió Tây Nam cấp 4–5. Nhiệt độ trong khoảng 24–25°C, cao nhất 29–30°C.

Phú Quốc: Ban ngày có nắng, chiều tối có mưa rào và dông, xác suất mưa 75%. Gió Tây Nam cấp 3–4. Nhiệt độ thấp nhất 24–25°C, cao nhất 29–30°C.